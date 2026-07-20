Sebagai pengganti pemain timnas yang mengalami cedera parah: Akankah FC Arsenal merekrut mantan bintang Manchester City?

Seperti dilaporkan oleh surat kabar sensasional Inggris The Sun, petinggi The Gunners sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain timnas Inggris, John Stones.

Alasannya adalah kemungkinan absennya Saliba dalam jangka waktu yang cukup lama, yang terpaksa ditarik keluar karena cedera saat pertandingan semifinal Piala Dunia antara Prancis dan Spanyol.

Pemain berusia 25 tahun itu terjatuh tanpa ada kontak dengan lawan; sebelumnya, menurut laporan L'Equipe, ia dilaporkan berbisik kepada rekan bek tengahnya, Dayot Upamecano: "Aku tidak bisa lagi. Punggungku hancur."

Menurut laporan media, Saliba telah mengalami cedera tersebut beberapa minggu sebelum turnamen Piala Dunia saat masih membela Arenal. Bek tengah tersebut dilaporkan bermain dengan kondisi cedera yang parah baik dalam final Liga Champions yang berakhir dengan kekalahan melawan Paris Saint-Germain maupun selama tur di AS, Prancis, dan Kanada.

Dia dilaporkan telah menjalani perawatan harian dari tim medis Prancis dan bermain sambil mengonsumsi obat penghilang rasa sakit. Saliba tampaknya tidak ikut serta dalam sesi latihan tim.

Kemungkinan besar, pemain berusia 25 tahun ini kini harus menjalani operasi punggung, yang akan membuatnya absen dalam waktu lama. L'Equipe menyebutkan bahwa dalam skenario terburuk, Saliba bisa absen bersama The Gunners selama empat hingga lima bulan.

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FC Arsenal bisa merekrut John Stones tanpa biaya transfer

Jika skenario ini terjadi, Stones akan menjadi solusi yang lebih dari memadai. Melalui penampilannya bersama tim nasional Inggris selama Piala Dunia, pemain berusia 30 tahun ini membuktikan bahwa ia masih mampu tampil di level tertinggi.

Karena kontrak Stones di Manchester City telah berakhir pada 1 Juli setelah sepuluh tahun, bek tengah ini bahkan bisa didatangkan tanpa biaya transfer. Juventus Turin juga dikabarkan tertarik padanya.