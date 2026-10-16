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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Daniel Buse
Diterjemahkan oleh

Sebagai pengganti Kylian Mbappe: Michael Olise dari Bayern Munich dikabarkan menandatangani kontrak bernilai jutaan

Bundesliga
Bayern Munich
M. Olise

Michael Olise dari Bayern Munich dikabarkan telah meneken kesepakatan besar terkait sepatu dengan Nike yang akan menghasilkan uang jutaan baginya.

Hal itu dilaporkan oleh situs Footy Headlines. Menurut laporan tersebut, bintang Bayern itu akan menggantikan Kylian Mbappe dari Real Madrid di produsen perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat tersebut. Mbappe secara mengejutkan beralih ke produsen sepatu asal Swiss, On.

Selama ini Olise belum memiliki kontrak dengan produsen perlengkapan olahraga karena ia menolak semua tawaran dari produsen besar. Ia justru bersikeras mempertahankan kebebasannya untuk mengenakan sepatu yang ia inginkan. Pilihannya kerap jatuh pada Nike Hypervenom Phantom III, yang sudah tidak diproduksi sejak 2019.

Menurut laporan itu, selama ini Olise memperoleh sepatu yang kemudian ia kenakan di lapangan melalui internet dan meminta agar sepatu tersebut dikirim dari berbagai penjuru dunia. Sering kali, para seniman lantas merancang desain sepatu itu untuknya sebelum ia memakainya dalam sesi latihan dan pertandingan.

Apa rencana Nike untuk Michael Olise?

Bersama Olise, Nike kini merencanakan perubahan besar: seri Hypervenom yang legendaris akan kembali dipasarkan bersama Olise pada 2027, sementara seri Phantom akan dihentikan. Nike Hypervenom pertama kali diperkenalkan pada 2013 dan saat itu merupakan sepatu yang dikenakan Neymar, bintang Nike.

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