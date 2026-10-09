"Kunjungan ke stadion Hertha BSC terutama harus menjadi satu hal: pengalaman sepakbola bersama. Fans harus bisa menikmati pertandingan, atmosfer, dan dukungan kepada tim, tanpa aktivitas di stadion didampingi kamera untuk produksi konten komersial", demikian disampaikan pemuncak klasemen 2. Bundesliga itu pada Jumat.

Pengambilan foto atau video pribadi "tentu saja" tetap tidak terdampak oleh langkah-langkah dari Hertha tersebut.

Klub itu merujuk dalam pernyataannya pada aturan yang sebenarnya sudah berlaku. "Hertha BSC pada masa lalu sebagian menegakkan aturan tersebut dengan kurang konsisten. Hal itu akan berubah ke depannya. Klub akan menggunakan haknya sebagai pemilik venue dan menerapkan ketentuan yang ada sebagaimana mestinya."

Aturan apa yang menjadi dasar Hertha BSC?

Ketentuan ini mencakup syarat tiket dan peraturan stadion serta hak media dan hak eksploitasi, sebagaimana ditetapkan Grup Bundesliga untuk pertandingan Bundesliga dan 2. Bundesliga.

Hertha menegaskan bahwa petugas keamanan telah diinstruksikan untuk menegakkan larangan pembuatan vlog komersial terhadap pengunjung "yang datang dengan peralatan produksi profesional yang terlihat jelas", serta tidak mengizinkan perlengkapan teknis terkait "digunakan di stadion".

Bagaimana Dynamo Dresden menjelaskan larangan vlog stadion?

Pada Agustus, sesama klub di liga itu, Dynamo Dresden, merilis pernyataan bersama dengan ultras dan perwakilan fans dengan slogan "Vlogging? Tidak di Dynamo".

"Merekam adegan pertandingan dan kunjungan stadion dengan tujuan pemanfaatan komersial tidak diizinkan sesuai peraturan stadion", demikian bunyi pernyataan tersebut. "Larangan ini terutama bertujuan melindungi hak media dan hak eksploitasi mitra TV kami serta hak Sportgemeinschaft Dynamo Dresden."

Dynamo juga secara tegas menekankan bahwa pengambilan foto pribadi dan klip video singkat tidak terdampak oleh hal tersebut.