Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Hertha BSC v 1. FC Magdeburg - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Sebagai klub profesional Jerman kedua: Hertha BSC juga mengambil tindakan terhadap influencer di stadion

2. Bundesliga
Hertha Berlin vs Greuther Fuerth
Hertha Berlin
Greuther Fuerth
Osnabrueck vs Dynamo Dresden
Osnabrueck
Dynamo Dresden

Setelah pelopor Dynamo Dresden, klub Berlin itu kini mengikuti jejak tersebut: Vlog komersial dari laga kandang Die Alte Dame tak akan ada lagi.

"Kunjungan ke stadion Hertha BSC terutama harus menjadi satu hal: pengalaman sepakbola bersama. Fans harus bisa menikmati pertandingan, atmosfer, dan dukungan kepada tim, tanpa aktivitas di stadion didampingi kamera untuk produksi konten komersial", demikian disampaikan pemuncak klasemen 2. Bundesliga itu pada Jumat.

Pengambilan foto atau video pribadi "tentu saja" tetap tidak terdampak oleh langkah-langkah dari Hertha tersebut.

Klub itu merujuk dalam pernyataannya pada aturan yang sebenarnya sudah berlaku. "Hertha BSC pada masa lalu sebagian menegakkan aturan tersebut dengan kurang konsisten. Hal itu akan berubah ke depannya. Klub akan menggunakan haknya sebagai pemilik venue dan menerapkan ketentuan yang ada sebagaimana mestinya."

Aturan apa yang menjadi dasar Hertha BSC?

Ketentuan ini mencakup syarat tiket dan peraturan stadion serta hak media dan hak eksploitasi, sebagaimana ditetapkan Grup Bundesliga untuk pertandingan Bundesliga dan 2. Bundesliga.

Hertha menegaskan bahwa petugas keamanan telah diinstruksikan untuk menegakkan larangan pembuatan vlog komersial terhadap pengunjung "yang datang dengan peralatan produksi profesional yang terlihat jelas", serta tidak mengizinkan perlengkapan teknis terkait "digunakan di stadion".

Bagaimana Dynamo Dresden menjelaskan larangan vlog stadion?

Pada Agustus, sesama klub di liga itu, Dynamo Dresden, merilis pernyataan bersama dengan ultras dan perwakilan fans dengan slogan "Vlogging? Tidak di Dynamo".

"Merekam adegan pertandingan dan kunjungan stadion dengan tujuan pemanfaatan komersial tidak diizinkan sesuai peraturan stadion", demikian bunyi pernyataan tersebut. "Larangan ini terutama bertujuan melindungi hak media dan hak eksploitasi mitra TV kami serta hak Sportgemeinschaft Dynamo Dresden."

Dynamo juga secara tegas menekankan bahwa pengambilan foto pribadi dan klip video singkat tidak terdampak oleh hal tersebut.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google