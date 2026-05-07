"Seandainya Ricky van Wolfswinkel berhasil menembus tim utama Ajax, dia pasti sudah bermain untuk FC Barcelona"

Aad de Mos sangat mengagumi karier Ricky van Wolfswinkel. Hal itu diungkapkan mantan pelatih tersebut dalam wawancara dengan RTV Oost.

Van Wolfswinkel yang berusia 37 tahun akan pensiun dari sepak bola profesional setelah musim ini. De Mos pernah melihat penyerang FC Twente ini dua puluh tahun lalu saat masih menjadi talenta di Vitesse.

De Mos berpendapat bahwa Van Wolfswinkel dapat mengakhiri kariernya dengan kepala tegak. “Dia telah mencetak gol di mana-mana.”

Terutama tendangan penalti sang pemain berpengalaman yang akan selalu diingat De Mos. “Saya menganggapnya fenomenal. Saat dia berdiri di belakang bola, Anda pasti yakin akan mencetak gol.”

De Mos berpendapat bahwa Van Wolfswinkel telah mencapai banyak hal berkat ketekunannya, namun ia juga memberikan catatan. “Dia kurang beruntung karena tidak lahir di Amsterdam.”

“Jika dia menembus tim utama di klub papan atas seperti Ajax, mungkin jalannya akan berbeda. Dia tidak akan pindah ke Sporting Portugal, tapi mungkin ke FC Barcelona.”

De Mos yakin para penggemar sepak bola pasti akan melihat Van Wolfswinkel kembali. “Saya melihat dia bisa menjadi pelatih atau analis yang baik. Dia rendah hati, jujur, dan dia memahami permainan dengan baik.”