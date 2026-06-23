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"Seandainya aku berada di Madrid, aku pasti akan menyadarinya"... Henry melontarkan pesan pedas kepada Pérez

Transfers
T. Henry
M. Olise
K. Mbappe
Real Madrid
Senegal vs Iraq
Senegal
Iraq
World Cup
Prancis
Spanyol
Senegal
Irak
Kanada

Apakah mimpi itu akan terwujud?

Michael Oliasi, bintang Bayern Munich, terus memukau para penggemar dengan penampilan luar biasa dalam kemenangan telak tim nasional Prancis atas Irak (3-0) di Piala Dunia 2026, dengan mencetak dua umpan kunci yang memperkuat posisinya sebagai salah satu kandidat terkuat untuk bergabung dengan Real Madrid pada musim panas mendatang.

Jaringan televisi Amerika Serikat “CBS” memuji kerja sama yang luar biasa antara Olesi dan Kylian Mbappé. Legenda sepak bola Thierry Henry, yang pernah melatih Olesi di Olimpiade 2024, berkomentar: “Saya melihat Olesi dan Mbappé saling bertukar umpan selama 30 menit. Jika saya berada di Real Madrid, saya pasti akan memperhatikan hal itu. Suatu hari nanti, Mbappé mungkin akan meminta kami untuk merekrut pemain yang terus-menerus memberinya umpan.”

Gelandang serang ini tampil menonjol dalam membangun serangan “Les Bleus”, di mana ia memberikan umpan sempurna dari luar kotak penalti kepada Mbappé, sebelum memberikan umpan kunci kepada Ousmane Dembélé di belakang pertahanan Irak, dalam sebuah momen yang mencerminkan kemampuannya untuk membuat perbedaan di saat-saat krusial.

Oulissi, yang berusia 23 tahun, telah menjadi incaran utama Real Madrid selama beberapa pekan terakhir, sebagai bagian dari rencana Presiden Florentino Pérez untuk mencari alternatif strategis jika perpanjangan kontrak Vinícius Júnior menemui kendala, di mana ia dipandang sebagai mitra ideal bagi Mbappé di Santiago Bernabéu.

Talenta asal Prancis ini sangat dihargai di negaranya, terutama oleh Henry yang pernah melatihnya di Olimpiade dan menyaksikan dari dekat perkembangannya yang pesat, sehingga menjadikannya pilihan utama bagi klub Kerajaan yang sedang mencari penyerang yang mampu langsung beradaptasi dengan bintang barunya, Mbappé.

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