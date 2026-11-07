Gelandang Newcastle United Sean Steur mendapat kesempatan langka menjadi starter di Liga Primer Inggris saat menghadapi Fulham, Sabtu (1-1). Menurut manajernya, Matthias Jaissle, pemain berbakat berusia 18 tahun itu tampil fantastis. Namun, pelatih asal Jerman tersebut juga mengisyaratkan alasan pemain muda seperti Steur biasanya mendapat menit bermain lebih sedikit daripada yang mereka inginkan.

Sejak didatangkan dari Ajax pada musim panas, Steur telah tampil dalam sebelas pertandingan untuk Newcastle. Ia menjadi starter saat menghadapi Liverpool (23 Agustus), Hull City (19 September), dan West Bromwich Albion di Piala Liga Inggris (26 Agustus), sebelum kembali masuk susunan pemain inti untuk keempat kalinya saat melawan Fulham akhir pekan ini.

Jaissle menarik Steur keluar pada Sabtu, 15 menit menjelang laga usai. Pemain timnas kelompok usia itu menurut The Chronicle merupakan "salah satu pemain yang tampil lebih baik", tetapi harus digantikan Matías Fernández-Pardo karena keluhan fisik. Steur mendarat dengan posisi yang buruk setelah berduel keras dengan gelandang Fulham, Sander Berge.

Sekilas, keluhan itu tampak tidak terlalu serius, seperti dikonfirmasi Jaissle seusai pertandingan. Sang pelatih sebelumnya beberapa kali menyatakan keengganannya memberi banyak menit bermain di Liga Primer Inggris yang berintensitas tinggi kepada pemain muda yang lebih rentan secara fisik, seperti Steur, Aladji Bamba (20), dan Bazoumana Touré (20).

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"Saya rasa kondisinya baik, dia tidak apa-apa," kata Jaissle tentang Steur seusai pertandingan. "Dia merasa kondisi fisiknya belum sepenuhnya prima. Saya sudah mengatakan ini sebelumnya. Hal ini wajar ketika Anda merekrut pemain muda. Dia harus membiasakan diri, tetapi penampilannya fantastis."

Newcastle tengah mengalami periode sulit. Sebelum bermain imbang di kandang Fulham, mereka menelan kekalahan beruntun dari Everton di Liga Primer Inggris dan Piala Liga Inggris. Sebelumnya, The Magpies mengalahkan Crystal Palace. Namun, pada periode sebelum itu, Aston Villa dan Coventry City terlalu tangguh bagi Newcastle, yang saat ini menempati posisi ke-11 di Liga Primer Inggris.

Dalam upaya keluar dari tren negatif, Jaissle setidaknya mendapat kabar baik terkait kondisi pemainnya. Lewis Miley, Fernández-Pardo, dan Toni Livramento telah pulih dari cedera dan kembali tersedia. Miley dan Fernández-Pardo kembali bermain setelah turun minum saat menghadapi Fulham. Seusai jeda internasional, Newcastle akan melanjutkan kiprahnya di Liga Primer Inggris dengan laga kandang melawan pemuncak klasemen Arsenal.