Sean Steur mencatatkan transfer besar dari Ajax ke Newcastle United pada musim panas lalu. Gelandang berusia 18 tahun itu kembali bergabung dengan timnas Belanda U-21 pekan ini untuk menghadapi dua laga krusial. Voetbalzone berbincang dengan pemain asal Volendam itu dalam sesi media di Zeist.

Di hotel tempat para pemain timnas Belanda U-21 biasa menginap, Steur datang bersama Ruud Nijstad yang seusia dengannya. Setelah keduanya selesai tertawa, wawancara pun dimulai. "Selalu menyenangkan bisa kembali ke sini. Kami akan memainkan dua pertandingan penting, jadi ada banyak hal yang bisa dinantikan."

Pada jeda internasional kali ini, timnas Belanda U-21 menghadapi timnas Denmark U-21 di babak play-off. Kedua negara akan memperebutkan tiket ke Piala Eropa 2027 melalui dua leg. Turnamen itu akan digelar musim panas mendatang di Albania dan Serbia.

Steur rupanya belum mengadopsi aksen Geordie. "Saat berada di Newcastle, saya masih cukup sering berbicara dalam bahasa Belanda. Saya sering menelepon teman-teman di sini dan orang tua saya. Sven Botman tentu juga orang Belanda. Meski begitu, rasanya menyenangkan bisa terus berbicara dalam bahasa saya sendiri."

"Saya kira bahasa Inggris saya sudah sangat bagus... Namun, sekarang kemampuan saya memang sudah berada di level yang baik. Karena aksen di sana, pada awalnya saya terkadang harus meminta orang mengulangi beberapa hal. Sekarang jauh lebih baik," kata Steur sambil tertawa.

Timnas Belanda U-21

Meski pertandingan pekan depan sangat menentukan, Steur tidak merasakan banyak ketegangan di skuad timnas Belanda U-21. "Tidak, kami tetap tenang. Tentu kami tahu bahwa kami benar-benar harus menang. Kami sudah menjalani sesi latihan yang bagus dan saya melihat semua pemain termotivasi. Meski begitu, saya tidak merasakan ketegangan atau tekanan tambahan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan."

Steur sendiri sangat ingin lolos ke Piala Eropa kelompok usia. "Beberapa pemain lain pernah menjuarai Piala Eropa kelompok usia, tetapi bagi saya ini akan menjadi kali pertama tampil di putaran final... Itu sesuatu yang menyenangkan untuk dinantikan. Sangat penting bagi kami agar Belanda ikut serta. Semua orang di sini menginginkannya."

Di timnas Belanda U-21, Steur banyak menghabiskan waktu bersama Nijstad. "Ruud dan saya sering tertawa bersama. Saya sudah mengenalnya beberapa tahun dan hubungan kami selalu sangat baik. Karena itu, saya senang bisa berada di sini bersamanya."

Waktu luang di Zeist terutama diisi dengan bermain gim. "Biliar, tenis meja, dan rummikub. Ruud bilang dia sering mengalahkan saya di FIFA? Nanti saya bisa menunjukkan video di ponsel saya yang memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda dari ucapannya. Sungguh, saya belum pernah kalah darinya!"

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Langkah yang banyak dibicarakan

Berbicara soal FIFA, kartu Steur dalam mode permainan populer Ultimate Team kini menampilkan logo Liga Primer Inggris, kompetisi impian bagi para pesepakbola. Steur masih senang dengan kepindahannya ke Newcastle United. "Saya sudah beradaptasi dengan baik dan sangat menikmati waktu saya di sana. Tentu ini kompetisi yang luar biasa dan klub yang fantastis, dengan suporter yang hebat."

Menurut pemain remaja itu, perbedaan antara Ajax dan Newcastle United tidak besar. "Pada dasarnya, ini tetap sepakbola. Menurut saya, perbedaan terbesarnya ada pada kompetisinya sendiri. Intensitasnya memang sedikit lebih tinggi, baik secara fisik maupun dari segi kecepatan."

"Semua orang juga bisa melihatnya di televisi. Segalanya sedikit lebih ekstrem. Justru itu yang sangat saya sukai. Itu salah satu alasan saya mengambil langkah tersebut," ujar Steur, yang masih sepenuhnya yakin dengan keputusannya. "Seratus persen!"

Steur tidak merasakan tekanan tambahan akibat besarnya biaya transfer. "Menurut saya, nilai transfer saya tidak terlalu besar untuk ukuran sepakbola saat ini. Tentu itu uang yang banyak untuk pemain berusia 18 tahun, tetapi di mana-mana Anda bisa melihat jumlah yang dibayarkan sangat besar."

"Saya sendiri tidak memandangnya seperti itu. Saya berusaha berkembang dan tampil sebaik mungkin. Sebenarnya, saya tidak pernah memikirkan hal itu," ujar Steur.

Botman, yang berusia 26 tahun dan pernah memperkuat timnas Belanda U-21 sebanyak 12 kali, membantu Steur menyesuaikan diri di Inggris. "Untungnya, Sven dan saya sangat akrab. Dia orang yang sangat baik dan pada awalnya menjelaskan berbagai hal jika ada yang tidak saya pahami."

Suporter Newcastle United begitu memuji Steur hingga merasa ia layak mendapat lebih banyak waktu bermain. Steur sendiri tetap tenang. "Selalu menyenangkan jika suporter senang dengan Anda. Tugas saya adalah menjaga agar mereka tetap merasa demikian."

"Setiap pertandingan bersama Newcastle sangat istimewa, terutama dengan suporter seperti itu. Apalagi di St James' Park. Saya rasa atmosfer di sana tidak akan pernah membosankan. Saya sangat bersyukur untuk itu," kata Steur dengan bangga.

Timnas senior Belanda

Impian Steur bermain di Liga Primer Inggris sudah terwujud, tetapi ambisinya lebih jauh lagi. Di Italia, gelandang berusia 17 tahun Riccardo Cassano (Como) bisa berharap mendapat menit bermain bersama timnas senior pada jeda internasional ini, meski ia belum menjalani debut profesional resminya.

Dalam hal itu, Steur sudah jauh lebih berpengalaman, tetapi ia tetap bersabar. "Timnas senior Belanda tentu menjadi impian setiap pemain di timnas Belanda U-21, jadi itu juga impian saya. Tentu itu sebuah target, tetapi saya bukan orang yang melihat terlalu jauh ke depan karena menurut saya tidak banyak gunanya."

"Saya hanya berusaha berkembang sebaik mungkin sebagai pemain dan pada akhirnya ingin mencapai itu," tegas Steur, yang tahu apa yang ia butuhkan. "Banyak bermain, menjadi lebih kuat, dan menambah sedikit pengalaman."

Untuk saat ini, fokus sepenuhnya tertuju pada babak play-off melawan timnas Denmark U-21. Steur memiliki target yang jelas: "Jeda internasional ini baru bisa disebut sukses jika kami lolos ke Piala Eropa!"

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