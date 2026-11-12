Sean Steur menjalani transfer besar dari Ajax ke Newcastle United pada musim panas lalu. Gelandang berusia delapan belas tahun itu kembali bergabung dengan timnas muda Belanda pekan ini untuk menghadapi dua laga krusial. Voetbalzone berbincang dengan pemain asal Volendam itu dalam sesi media di Zeist.

Di hotel tempat para pemain timnas muda Belanda biasa menginap, Steur datang bersama Ruud Nijstad, pemain seusianya. Setelah keduanya selesai bercanda dan tertawa, wawancara pun dimulai. "Selalu menyenangkan bisa kembali ke sini. Kami akan memainkan dua pertandingan penting, jadi ada banyak hal yang bisa dinantikan."

Pada periode pertandingan internasional ini, timnas muda Belanda menghadapi timnas muda Denmark di babak play-off. Kedua negara memperebutkan tiket ke Piala Eropa 2027 melalui dua pertandingan. Turnamen itu akan digelar musim panas mendatang di Albania dan Serbia.

Steur ternyata belum mengadopsi aksen Geordie. "Saat berada di Newcastle, saya masih cukup sering berbicara bahasa Belanda. Saya sering menelepon teman-teman di sini dan orang tua saya. Sven Botman juga orang Belanda, tentu saja. Meski begitu, menyenangkan bisa terus berbicara dalam bahasa saya sendiri."

"Saya dulu pikir kemampuan bahasa Inggris saya sangat bagus... Tapi sekarang sudah cukup bagus, kok. Karena aksen di sana, pada awalnya saya terkadang harus meminta orang mengulangi beberapa hal beberapa kali. Sekarang jauh lebih baik," kata Steur sambil tertawa.

Timnas muda Belanda

Meski dua laga pekan depan sangat penting, Steur tidak merasakan ketegangan di dalam skuad timnas muda Belanda. "Tidak, kami tetap tenang. Tentu saja kami tahu bahwa kami benar-benar harus menang. Kami sudah menjalani satu sesi latihan yang bagus dan saya melihat semua orang termotivasi. Meski begitu, saya tidak merasakan ketegangan atau tekanan tambahan. Kami tahu apa yang harus dilakukan."

Steur sendiri sangat ingin lolos ke Piala Eropa kelompok usia. "Beberapa pemain lain sudah pernah menjuarai Piala Eropa kelompok usia, tetapi bagi saya ini akan menjadi pertama kalinya tampil di putaran final... Itu sesuatu yang menyenangkan untuk dinantikan. Sangat penting bagi kami agar Belanda ikut serta. Semua orang di sini menginginkannya."

Di timnas muda Belanda, Steur banyak menghabiskan waktu bersama Nijstad. "Ruud dan saya sering tertawa bersama. Saya sudah mengenalnya selama beberapa tahun dan hubungan kami selalu sangat baik. Karena itu, saya senang berada di sini bersamanya."

Waktu luang di Zeist terutama mereka isi dengan bermain. "Biliar, tenis meja, dan rummikub. Ruud bilang dia sering mengalahkan saya di FIFA? Nanti saya bisa menunjukkan video di ponsel saya yang membuktikan hal yang sangat berbeda dari ucapannya. Serius, saya belum pernah kalah darinya!"

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Langkah yang banyak dibicarakan

Berbicara soal FIFA, kartu Steur dalam mode permainan populer Ultimate Team menampilkan logo Liga Primer Inggris sejak tahun ini, kompetisi impian bagi para pesepakbola. Steur masih senang dengan kepindahannya ke Newcastle United. "Saya sudah beradaptasi dengan baik dan sangat menikmati waktu saya di sana. Tentu saja ini kompetisi yang luar biasa dan klub yang fantastis, dengan suporter yang hebat."

Menurut pemain remaja itu, perbedaan antara Ajax dan Newcastle United tidak besar. "Pada dasarnya, ini tetap sepakbola. Menurut saya, perbedaan terbesar ada pada kompetisinya sendiri. Kompetisi di sana memang sedikit lebih intens, baik secara fisik maupun dari segi kecepatan."

"Semua orang juga bisa melihatnya di televisi. Segalanya sedikit lebih ekstrem. Justru itu yang sangat saya sukai. Itu salah satu alasan saya mengambil langkah tersebut," ujar Steur, yang tetap sepenuhnya yakin dengan keputusannya. "Seratus persen!"

Steur tidak merasakan tekanan tambahan akibat besarnya biaya transfer. "Menurut saya, harga saya tidak terlalu besar untuk ukuran sepakbola saat ini. Tentu saja itu uang yang banyak untuk pemain berusia delapan belas tahun, tetapi kita melihat begitu banyak uang dibayarkan di mana-mana."

"Saya sendiri tidak melihatnya seperti itu. Saya berusaha berkembang sebaik mungkin dan tampil sebaik mungkin. Sebenarnya, saya tidak pernah memikirkan hal itu," kata Steur.

Botman, yang berusia 26 tahun dan pernah tampil dua belas kali untuk timnas muda Belanda, membantu Steur beradaptasi di Inggris. "Untungnya, Sven dan saya sangat akrab. Dia orang yang sangat baik dan pada awalnya menjelaskan berbagai hal ketika saya tidak memahaminya."

Suporter Newcastle United begitu memuji Steur hingga merasa ia pantas mendapat lebih banyak waktu bermain. Steur sendiri tetap tenang. "Selalu menyenangkan jika suporter senang dengan Anda. Tugas saya adalah mempertahankannya."

"Setiap pertandingan bersama Newcastle sangat istimewa, terutama dengan suporter seperti itu. Apalagi di St James’ Park. Saya rasa atmosfer di sana tidak akan pernah membosankan. Saya sangat bersyukur untuk itu," kata Steur dengan bangga.

Timnas Belanda

Impian Steur bermain di Liga Primer Inggris sudah terwujud, tetapi ambisinya lebih jauh lagi. Di Italia, gelandang berusia tujuh belas tahun Riccardo Cassano (Como) berharap mendapat menit bermain bersama timnas senior pada periode pertandingan internasional ini, meski ia belum menjalani debut profesional resminya.

Dalam hal itu, Steur sudah jauh lebih berpengalaman, tetapi ia tetap sabar. "Timnas Belanda tentu saja merupakan impian setiap pemain di timnas muda Belanda, termasuk saya. Itu jelas menjadi target, tetapi saya bukan orang yang melihat terlalu jauh ke depan karena menurut saya tidak banyak gunanya."

"Saya hanya berusaha berkembang sebaik mungkin sebagai pemain dan pada akhirnya ingin mencapainya," tegas Steur, yang tahu apa yang ia butuhkan. "Banyak bermain, menjadi lebih kuat, dan menambah sedikit pengalaman."

Untuk saat ini, fokusnya sepenuhnya tertuju pada babak play-off melawan timnas muda Denmark. Steur yang bersemangat memiliki target yang jelas: "Periode pertandingan internasional ini baru bisa disebut sukses jika kami lolos ke Piala Eropa!"

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