Sean Steur menjalani transfer besar dari Ajax ke Newcastle United pada musim panas lalu. Gelandang berusia 18 tahun itu kembali bergabung dengan timnas muda Belanda pekan ini untuk menghadapi dua laga krusial. Voetbalzone berbincang dengan pemain asal Volendam tersebut dalam sesi media di Zeist.

Di hotel tempat para pemain timnas muda Belanda biasa menginap, Steur datang bersama pemain seusianya, Ruud Nijstad. Setelah keduanya selesai bercanda dan tertawa, wawancara pun dimulai. "Selalu menyenangkan bisa kembali ke sini. Kami akan memainkan dua pertandingan penting, jadi ada banyak hal yang dinantikan."

Pada periode pertandingan internasional kali ini, timnas muda Belanda menghadapi timnas muda Denmark di babak play-off. Kedua negara memperebutkan tiket ke Piala Eropa 2027, yang akan digelar musim panas mendatang di Albania dan Serbia.

Steur rupanya belum mengadopsi aksen Geordie. "Saat berada di Newcastle, saya masih cukup sering berbicara bahasa Belanda. Saya sering menelepon teman-teman di sini dan orang tua saya. Sven Botman tentu saja juga orang Belanda. Meski begitu, menyenangkan bisa terus berbicara dalam bahasa saya sendiri."

"Saya kira bahasa Inggris saya sangat bagus... Namun, sekarang kemampuan saya memang sudah berada di level yang baik. Karena aksen di sana, pada awalnya saya terkadang harus meminta orang mengulangi beberapa hal. Sekarang jauh lebih mudah," kata Steur sambil tertawa.

Timnas muda Belanda

Meski laga pekan depan sangat menentukan, Steur tidak merasakan banyak ketegangan di skuad timnas muda Belanda. "Tidak, kami tetap tenang. Tentu kami tahu bahwa kami benar-benar harus menang. Kami sudah menjalani sesi latihan yang bagus dan saya melihat semua orang termotivasi. Meski begitu, saya tidak merasakan ketegangan atau tekanan tambahan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan."

Steur sendiri sangat bertekad lolos ke Piala Eropa kelompok usia muda. "Beberapa pemain lain sudah pernah menjuarai Piala Eropa kelompok usia muda, tetapi bagi saya ini akan menjadi kali pertama tampil di putaran final... Itu sesuatu yang menyenangkan untuk dinantikan. Sangat penting bagi Belanda untuk berada di sana. Semua orang di sini menginginkannya."

Di timnas muda Belanda, Steur banyak menghabiskan waktu bersama Nijstad. "Ruud dan saya sering tertawa bersama. Saya sudah mengenalnya selama beberapa tahun dan hubungan kami selalu sangat baik. Karena itu, saya senang bisa berada di sini bersamanya."

Waktu luang di Zeist terutama diisi dengan bermain gim dan permainan lainnya. "Main biliar, tenis meja, dan rummikub. Ruud bilang dia sering mengalahkan saya di FIFA? Nanti saya bisa menunjukkan video di ponsel saya yang membuktikan hal yang sangat berbeda dari ucapannya. Serius, saya belum pernah kalah darinya!"

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Langkah yang banyak dibicarakan

Berbicara soal FIFA, sejak tahun ini logo Liga Primer Inggris terpampang pada kartu Steur dalam mode permainan populer Ultimate Team. Liga itu merupakan tempat impian bagi para pesepakbola. Steur masih senang dengan kepindahannya ke Newcastle United. "Saya sudah beradaptasi dengan baik dan sangat menikmati waktu saya di sini. Ini tentu liga yang luar biasa dan klub yang fantastis, dengan suporter yang hebat."

Menurut remaja itu, perbedaan antara Ajax dan Newcastle United tidak besar. "Bagaimanapun, ini tetap sepakbola. Menurut saya, perbedaan terbesar ada pada liganya sendiri. Liga di sini memang sedikit lebih intens, baik secara fisik maupun dari segi kecepatan."

"Semua orang juga bisa melihatnya di televisi. Semuanya sedikit lebih ekstrem. Justru itulah yang sangat saya sukai. Itu salah satu alasan saya mengambil langkah ini," ujar Steur, yang tetap sepenuhnya yakin dengan keputusannya. "Seratus persen!"

Steur tidak merasakan tekanan tambahan akibat besarnya biaya transfer. "Menurut saya, nilai transfer saya tidak terlalu besar untuk sepakbola saat ini. Tentu itu uang yang banyak untuk seorang pemain berusia 18 tahun, tetapi kita melihat jumlah yang sangat besar dibayarkan di mana-mana."

"Saya sendiri tidak memandangnya seperti itu. Saya berusaha berkembang dan tampil sebaik mungkin. Sebenarnya saya tidak pernah memikirkan hal itu," ujar Steur.

Botman, yang berusia 26 tahun dan pernah 12 kali membela timnas muda Belanda, membantu Steur menyesuaikan diri di Inggris. "Untungnya, Sven dan saya sangat akrab. Dia orang yang sangat baik dan pada awalnya dia menjelaskan berbagai hal ketika saya tidak memahami sesuatu."

Para suporter Newcastle United begitu memuji Steur hingga merasa ia layak mendapat lebih banyak menit bermain. Namun, Steur tetap tenang. "Selalu menyenangkan ketika suporter senang dengan Anda. Tugas saya adalah mempertahankannya."

"Setiap pertandingan bersama Newcastle sangat istimewa, terutama dengan suporter seperti itu. Apalagi di St James’ Park. Menurut saya, atmosfer di sana benar-benar tidak akan pernah membosankan. Saya sangat bersyukur untuk itu," kata Steur dengan bangga.

Timnas Belanda

Impian Steur bermain di Liga Primer Inggris telah terwujud, tetapi ambisinya lebih jauh lagi. Di Italia, gelandang berusia 17 tahun Riccardo Cassano (Como) bisa berharap mendapat menit bermain bersama timnas senior pada periode pertandingan internasional ini, meski ia belum menjalani debut profesional resminya.

Dalam hal itu, Steur sudah jauh lebih berpengalaman, tetapi ia tetap bersabar. "Bermain untuk timnas Belanda tentu menjadi impian setiap pemain di timnas muda Belanda, termasuk saya. Itu jelas sebuah target, tetapi saya bukan orang yang melihat terlalu jauh ke depan karena menurut saya tidak banyak gunanya."

"Saya hanya berusaha berkembang sebaik mungkin sebagai pemain dan pada akhirnya saya ingin mencapai itu," tegas Steur, yang tahu apa yang ia butuhkan. "Banyak bermain, menjadi lebih kuat, dan menambah sedikit pengalaman."

Untuk saat ini, fokusnya sepenuhnya tertuju pada babak play-off melawan timnas muda Denmark. Steur yang bersemangat punya target jelas: "Periode pertandingan internasional ini baru bisa disebut sukses jika kami lolos ke Piala Eropa!"

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