Penderitaan Lionel Messi, kapten Inter Miami dan Timnas Argentina, terus berlanjut. Dalam kurun 25 hari, ia mengalami tiga pukulan, yang pertama adalah kekalahan di final Piala Dunia 2026, kemudian kematian ayahnya, Jorge, sebelum akhirnya tersingkir secara mengejutkan pada dini hari Kamis ini.

Messi kembali tampil bersama Inter Miami, hanya 4 hari setelah kematian ayahnya, di mana kapten klub Amerika itu muncul di babak kedua pertandingan melawan Club León, dalam ajang Leagues Cup.

Meski Messi kembali, Inter Miami tidak mampu melanjutkan perjalanannya di turnamen, setelah kalah dengan skor 2-3, sehingga tersingkir dari kompetisi pada fase grup.

Messi Kembali di Tengah Sambutan Mengharukan

Inter Miami memulai pertandingan dengan kuat, dan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan satu gol tanpa balas, sebelum Messi masuk pada awal babak kedua menggantikan pencetak gol, Daniel Bynter.

Bintang Argentina itu mendapatkan sambutan meriah dari para suporter, yang memberinya sambutan khusus pada penampilan pertamanya sejak absen di pertandingan sebelumnya melawan Monterrey, yang berakhir dengan kekalahan Inter Miami dengan skor 1-2.

Namun, kembalinya Messi tidak cukup untuk menyelamatkan timnya, karena Club León membalikkan keadaan di babak kedua.

Daniel Arcia mencetak dua gol pada menit ke-50 dan ke-83, sementara Juan Pablo Domínguez menambahkan gol ketiga pada menit ke-61, sehingga tim Meksiko itu memastikan kemenangannya dan menyingkirkan Inter Miami dari turnamen.

Dalam salah satu momen di pertandingan, bek Johan Romaña memeluk Messi, setelah ia mengepungnya sebelum mengangkat dan memeluknya, dalam sebuah momen yang membawa nuansa kemanusiaan yang mengharukan di tengah kondisi sulit yang tengah dialami sang pemain.

Pesan Mengharukan dari Messi untuk Ayahnya

Beberapa jam sebelum pertandingan, Messi memposting pesan mengharukan yang berisi belasungkawa atas kepergian ayahnya, Jorge, yang meninggal 4 hari sebelumnya. Dalam pesan itu, ia berbicara tentang sulitnya menerima kepergian sang ayah, serta mengisyaratkan adanya keraguan dalam dirinya untuk terus bermain sepak bola dalam waktu yang lama.

Messi menulis melalui akun-akunnya di media sosial: "Aku mencintaimu, Ayah."

Ia menambahkan: "Ayah, aku masih tidak bisa percaya bahwa engkau telah pergi. Aku tidak runtuh, atau lebih tepatnya aku tidak ingin runtuh. Sangat sulit bagiku membayangkan bahwa aku tidak akan melihatmu lagi, dan bahwa kita tidak akan berbicara lagi. Aku tahu engkau menderita, dan mungkin kepergianmu dengan cara ini lebih baik, tetapi engkau pergi terlalu cepat. Masih banyak yang harus kita jalani bersama."

Impian Ayahnya tentang Piala Dunia

Dalam pesannya, Messi juga berbicara tentang hubungan ayahnya dengan keikutsertaannya di Piala Dunia, menegaskan bahwa Jorge sangat berharap melihatnya menjalani edisi terakhir turnamen tersebut.

Ia berkata: "Engkau begitu memintaku untuk bermain di Piala Dunia terakhir, dan beberapa hari sebelum turnamen dimulai, engkau jatuh sakit saat itu."

Ia menambahkan: "Itu adalah pertama kalinya engkau tidak akan hadir selama sebuah turnamen, tetapi ibuku terus mengatakan kepadaku bahwa engkau akan membaik, dan bahwa kondisimu akan memungkinkanmu untuk bepergian. Aku terus mengatakan kepadamu bahwa kami akan mencapai final agar engkau bisa hadir."

Messi sebelumnya telah kembali dengan cepat ke skuad Inter Miami setelah kekalahan di final Piala Dunia melawan Spanyol pada 19 Juli, sebelum ia menerima kabar duka atas kematian ayahnya, Jorge, sehingga ia kembali ke lapangan hanya 4 hari setelahnya, dalam pertandingan yang berakhir dengan tersingkirnya timnya dari Leagues Cup.