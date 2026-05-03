Scudetto ke-21 bagi Inter: gelar juara dipastikan setelah mengalahkan Parma

Inter menjadi juara liga Italia pada Minggu malam. Tim asal Milan itu tidak menampilkan permainan yang mengesankan saat melawan Parma, namun pada akhirnya berhasil meraih kemenangan dan kembali menambah trofi ke dalam lemari piala mereka yang mengesankan.

Setelah sepuluh menit, Inter nyaris mencetak gol pembuka. Setelah umpan silang yang indah dari Nicolò Barella, Denzel Dumfries, yang kembali tampil sangat aktif, nyaris menyundul bola ke gawang, namun bek kanan itu melihat upayanya meleset ke sisi yang salah dari tiang gawang.

Parma yang tangguh, yang terorganisir dengan baik secara defensif, juga mendapat peluang besar. Mateo Pellegrino, penyerang asal Argentina, mencoba melepaskan tendangan mendadak, tetapi volinya meleset jauh.

Tim tuan rumah, meski tanpa benar-benar mengesankan, justru mendapat peluang terbesar di babak pertama. Setelah kombinasi cepat di area penalti, Barella mendapat bola di kakinya, namun upayanya membentur mistar gawang dan punggung kiper sehingga tidak masuk. Pada bola pantul, Marcus Thuram juga gagal memanfaatkannya; kiper Zion Suzuki dengan cerdik menepis bola di depan kakinya.

Namun, gol pembuka tercipta menjelang akhir babak pertama. Thuram menerima umpan terobosan indah dari gelandang Inter Piotr Zieliński, lalu striker Prancis itu melepaskan tembakan ke sudut jauh: tim asuhan Cristian Chivu unggul.

Babak kedua dimulai tanpa banyak aksi spektakuler. Salah satu situasi paling berbahaya baru terjadi 20 menit sebelum pertandingan berakhir, ketika pemain pengganti Henrikh Mkhitaryan menerima umpan silang tajam dari Federico Dimarco yang sedikit di belakangnya dan tidak bisa menyelesaikannya.

Tak lama kemudian, Dimarco justru memberikan umpan silang yang sangat mudah bagi Dumfries, namun bek yang berorientasi menyerang itu melepaskan tembakan yang melambung jauh di atas gawang lawan.

Gol kedua akhirnya tercipta, yang memastikan gelar juara liga secara definitif. Mkhitaryan menerima umpan matang dari Lautaro Martínez dan hanya perlu menyarangkan bola ke gawang: 2-0.

Parma sepertinya akan mencetak gol balasan lima menit sebelum pertandingan berakhir, tetapi gol tersebut dianulir karena offside. Inter juga sempat berharap mencetak gol, tetapi tendangan Davide Frattesi berhasil dihalau dengan susah payah dari gawang.