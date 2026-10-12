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Scudetto, Inter melesat: semakin mendominasi bursa taruhan, Roma satu-satunya rival sejati menurut para bandar taruhan

Kompetisi Serie A kembali bergulir dengan Inter sebagai sorotan. Inter mengalahkan Parma dengan skor telak 3-0 dan tetap berada di puncak klasemen bersama Lazio, sekaligus menjauh dari Roma yang ditahan imbang di Como. Menurut analis taruhan 888sport, hasil akhir pekan ini semakin menempatkan Lautaro dan rekan-rekannya sebagai favorit untuk meraih gelar Serie A kedua secara beruntun. Odds mereka kini 1,38, turun dari 1,75 pada pekan sebelumnya. Inter pun semakin jauh diunggulkan dibanding Roma asuhan Gasperini, yang odds-nya justru naik dari 4,00 menjadi 5,50 di Betpassion.


Peluang AC Milan, Como, dan Juventus untuk mengejar ketertinggalan juga merosot setelah masing-masing hanya meraih satu poin. AC Milan, yang masih belum terkalahkan, menjadi favorit ketiga di bursa taruhan dengan odds 13,00. Mereka diikuti Juventus dan Como, masing-masing dengan odds 15,00, sama seperti Napoli, satu-satunya tim dalam kelompok pesaing Inter yang menang pada akhir pekan ini. Lazio tetap bertahan di puncak klasemen dengan awal musim terbaik sepanjang sejarah, tetapi menurut para pakar, peluang mereka meraih gelar Serie A kecil. Keberhasilan anak asuh Gattuso finis di posisi pertama dihargai 46 kali lipat nilai taruhan.

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