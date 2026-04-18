Scout menuntut Ajax membayar jutaan euro setelah proses transfer besar-besaran yang berlarut-larut

Transfer Antony ke Manchester United terus menghantui Ajax bertahun-tahun kemudian. Transfer senilai 95 juta euro – yang hingga kini masih menjadi rekor klub – telah berubah menjadi masalah hukum yang rumit. Pada bulan Juni, Pengadilan Tinggi Amsterdam akan mengeluarkan putusan terkait sengketa bernilai jutaan euro yang telah berlangsung lama, demikian dilaporkan Voetbal International.

Pemain Brasil itu hengkang dari Amsterdam pada 2022 dengan nilai transfer rekor dan pada akhirnya menimbulkan kerugian besar bagi Manchester United. Antony dijual ke Real Betis tahun lalu dengan harga hanya 22 juta euro. Sementara itu, tuntutan terhadap Ajax terkait transfer tersebut terus menumpuk. Sebelumnya, Antony sendiri telah mencapai kesepakatan dengan Ajax mengenai denda yang dikenakan.

Agen Junior Pedroso juga menuntut bagian dari hasil penjualan. Ia akhirnya mendapatkan 1,25 juta euro melalui arbitrase. Namun, masalah ini belum selesai bagi pihak Ajax.

Tuntutan baru datang dari pencari bakat dan agen Peter Gerards. Ia menyatakan bahwa ia yang merekomendasikan Antony dan Lisandro Martínez dan berhak atas sebagian dari keuntungan. Secara total, ia menuntut sekitar dua juta euro.

Ajax mengacu pada perjanjian sebelumnya di mana Gerards memberikan pelunasan akhir. Menurut klub, semua kewajiban telah diselesaikan dengan itu. Gerards membantahnya dan menyatakan bahwa transfer di masa depan tidak termasuk dalam perjanjian tersebut.

Pengadilan mengabulkan gugatan Ajax pada tahun 2024, namun Gerards mengajukan banding. Kasus ini kini sedang diproses di pengadilan banding, di mana kedua belah pihak berada di posisi yang berseberangan. Upaya penyelesaian damai telah gagal.

Masalah ini mengungkap sistem yang sensitif dalam dunia transfer. Meskipun ada aturan FIFA, sebagian besar biaya transfer masih mengalir ke perantara. Dalam kasus Antony, jumlah tersebut telah mencapai jutaan.

Di internal Ajax sendiri, skema kerja sama dengan pemandu bakat eksternal tersebut menimbulkan ketegangan. Para pemandu bakat internal, termasuk mantan kepala pemandu bakat Hans van der Zee, bahkan tidak mengetahui kesepakatan tersebut dan kemudian menyebutnya sebagai cara kerja yang tidak lazim. Kerja sama dengan Gerards dihentikan pada tahun 2020.

Pada 9 Juni, putusan akhir pengadilan akan diumumkan. Saat itu akan jelas apakah Ajax diwajibkan membayar ganti rugi kepada Gerards.