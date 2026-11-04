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West Ham United menunjuk mantan gelandang mereka, Scott Parker, sebagai pelatih kepala baru dengan kontrak dua setengah tahun untuk menghidupkan kembali upaya mereka meraih promosi dari Championship yang tengah tersendat. Parker, 46 tahun, menggantikan Nuno Espirito Santo, yang dipecat pada Selasa setelah dua kekalahan kandang beruntun dari Southampton dan West Bromwich Albion.

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Mantan gelandang ambil alih kursi pelatih

Parker kembali ke London Stadium sebagai manajer permanen keempat West Ham sejak David Moyes hengkang pada Mei 2024. Ia belum bekerja lagi sejak meninggalkan Burnley yang terdegradasi pada April. Ia mewarisi skuad yang menempati peringkat kedelapan klasemen, dengan dukungan pelatih tim utama Steve Potts, Gerard Prenderville, dan Billy Lepine, serta direktur olahraga Mark Noble.

West Ham saat ini tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Middlesbrough setelah hanya memenangi dua dari enam pertandingan terakhirnya.

Pelatih yang kembali incar promosi secepatnya

Setelah mencatatkan 129 penampilan dan meraih penghargaan pemain terbaik tahun ini tiga kali berturut-turut selama empat tahun membela klub London timur itu, Parker berbicara kepada situs resmi klub tentang kepulangannya: "Saya sangat bangga bisa mengemban peran ini dan kembali ke klub yang begitu berarti bagi saya dan keluarga saya.

"Ada kehangatan, rasa sayang, perasaan yang mungkin tidak saya rasakan di tempat lain. Ada satu hal yang terus menonjol, yaitu hubungan yang saya bangun dengan para suporter di sini. Saya langsung merasakan kedekatan dan rasa saling menghormati itu.

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"Di atas segalanya, saya sangat antusias dengan kesempatan ini. Saya merasa mendapat keistimewaan dan kehormatan untuk menjadi orang yang ingin membawa kita kembali ke Premier League dan menjadi pelatih kepala klub sepakbola ini saat ini.

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"Energi, antusiasme, tekad, dan gairah saya benar-benar meluap. Itulah yang saya rasakan begitu ada pembicaraan bahwa kesempatan ini mungkin terwujud. Itulah tepatnya alasan saya berada di sini dan ingin berada di sini."

Parker, yang sebelumnya membawa Fulham, Bournemouth, dan Burnley promosi dari divisi kedua, juga mengenang pembicaraan awalnya dengan jajaran petinggi klub: "Sejak percakapan pertama saya dengan Karim [Virani, kepala eksekutif sementara] dan Daniel [Kretinsky, pemegang saham terbesar], jelas bahwa mereka memiliki visi dan keinginan yang sama untuk membawa klub kembali ke Premier League secepat mungkin. Saya memiliki ambisi yang sama dan sangat yakin kami bisa mewujudkannya.

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"Saya sudah tiga kali berkiprah di divisi ini dan tiga kali berhasil promosi dari divisi ini. Ini divisi yang sulit, sama sekali tidak bisa dimungkiri.

"Saya akan mengerahkan seluruh pengalaman dan pengetahuan saya untuk memahami apa yang kami perlukan agar bisa tampil konsisten."

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Kepala eksekutif sementara sebut Parker pilihan bulat

Menjelaskan alasan dewan direksi memilih mantan gelandang klub itu setelah kekalahan 3-1 dari West Brom pada Sabtu, kepala eksekutif sementara Karim Virani mengatakan kepada situs klub: "Ia adalah sosok yang sangat dihormati di West Ham United dan di dunia sepakbola, serta merupakan pilihan bulat dewan direksi untuk menjadi pelatih kepala baru kami.

"Ia memiliki pengalaman dan rekam jejak luar biasa sepanjang kariernya sebagai pemain dan pelatih, catatan keberhasilan yang jelas dan terbukti sebagai pelatih kepala di Championship EFL, serta pemahaman mendalam tentang West Ham United, identitas klub, dan para suporter kami yang setia dan penuh semangat.

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"Kami percaya semua faktor itu menjadikannya orang yang tepat untuk membawa kami maju dan membantu klub mencapai target musim ini dan seterusnya.

"Scott mendapat dukungan penuh dari semua orang di sini. Dari pembicaraan yang sudah kami lakukan dengannya, kami percaya ia akan mewakili West Ham United dan para suporter kami dengan cara yang bisa membuat kita semua sangat bangga."

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Lawatan ke Cardiff awali misi kebangkitan

Parker akan memimpin West Ham untuk pertama kalinya pada Rabu malam saat timnya bertandang ke markas Cardiff City untuk segera bangkit dari kemerosotan belakangan ini. Meraih hasil positif di Wales selatan akan sangat penting ketika pelatih kepala baru itu berupaya memangkas jarak dari posisi promosi otomatis sebelum jeda internasional mendatang.

Sementara itu, klub asal London timur tersebut akan mengumumkan lebih lanjut anggota tambahan staf kepelatihan Parker dalam beberapa hari dan pekan mendatang.