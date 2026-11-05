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McTominay luapkan frustrasi setelah petaka di Dragao

Situasi di Napoli kian memanas setelah mereka dihajar Porto 4-1 di Liga Champions. Meski gol Scott McTominay sempat menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tim Italia itu kemudian ambruk di Estadio do Dragao. Berbicara sesaat setelah peluit akhir berbunyi, McTominay yang tampak terpukul tidak berusaha menyembunyikan kekecewaannya.

Mantan gelandang Manchester United itu berbicara terus terang tentang masalah pertahanan yang terus berulang, dengan menyiratkan bahwa selisih kekalahan tersebut mencerminkan penampilan timnya. "Kami terlalu banyak kebobolan, itulah masalahnya. Saat ini terlalu banyak pemain yang cedera. Cedera memang terjadi dalam sepakbola, tetapi jumlahnya benar-benar terlalu banyak. Saya sangat marah, saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Satu-satunya yang bisa kami lakukan sekarang adalah terus maju," ujarnya, seperti dikutip TUTTOmercatoWEB.

Seruan agar setiap pemain bertanggung jawab

McTominay juga mendesak rekan-rekan setimnya untuk berkaca pada diri sendiri, alih-alih mencari alasan bersama. Tanpa menutupi buruknya penampilan mereka, gelandang tangguh itu menegaskan bahwa saling menyalahkan bukanlah pilihan. Setiap anggota skuad harus mengakui kekurangan masing-masing dan segera mengambil tanggung jawab pribadi untuk memperbaiki keadaan.

"Kami harus bermain lebih baik saat menyerang maupun bertahan. Kami tidak bisa terus seperti ini. Kami kalah 4-1, jelas saya marah. Banyak pemain kami yang cedera, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan, sekalipun pemain yang sama selalu harus turun ke lapangan. Semua orang perlu pulang dan memikirkan apa yang bisa mereka lakukan agar tampil lebih baik besok," katanya.

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Allegri soroti kurangnya kedalaman skuad

Pelatih Massimiliano Allegri menyuarakan sebagian kekhawatiran McTominay, khususnya soal terbatasnya pilihan pemain pengganti yang membuatnya tidak bisa mengimbangi energi Porto pada tahap akhir pertandingan. Pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa sementara tim tuan rumah bisa memasukkan pemain yang lebih segar, pilihannya di bangku cadangan sebagian besar hanya pemain muda dan penyerang. Akibatnya, lini tengah dan pertahanan rentan kelelahan.

"Pada saat itu, mereka melakukan lima pergantian dan memasukkan pemain yang segar serta kuat secara fisik," jelas pelatih Napoli itu. "Kami ingin melakukan hal yang sama, tetapi saya hanya punya penyerang di bangku cadangan. Untuk memainkan pertandingan yang menguras energi seperti ini, Anda memerlukan pergantian pemain. Kalau tidak, Anda tidak bisa melakukannya, sesederhana itu. Anda hanya bisa menghadapi tempo seperti itu jika memiliki delapan atau sembilan opsi pergantian."

Ujian penting di kompetisi domestik menanti

Tekanan terhadap jajaran pelatih Napoli kini meningkat menjelang laga penting Serie A melawan Lazio. Allegri menyebut pertandingan mendatang sebagai "final", yang mengisyaratkan bahwa perjalanan klub musim ini bisa bergantung pada kemampuan mereka untuk bangkit sebelum jeda internasional. Dengan skuad yang sudah dipaksa hingga batas kemampuannya, mereka berharap masa istirahat akan membuat para pemain kunci kembali bugar sepenuhnya. Luapan emosi McTominay di depan publik menjadi peringatan bahwa para pemain tidak lagi bersedia menerima penampilan yang biasa-biasa saja.