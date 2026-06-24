Schweinsteiger dituduh melontarkan pernyataan rasis terhadap Pantai Gading... Apakah dia sudah meminta maaf?

Sebuah laporan media menyebutkan bahwa mantan bintang Jerman, Bastian Schweinsteiger, menghadapi kritik tajam di negaranya, seiring dengan pernyataan yang ia sampaikan selama Piala Dunia 2026.

Menurut situs "Fußball Mercato", mantan gelandang Bayern München yang kini bekerja sebagai analis olahraga di saluran ARD Jerman selama Piala Dunia 2026 tersebut, menjadi sorotan tajam setelah melontarkan komentar yang tidak pantas sebelum kemenangan Jerman atas Pantai Gading dengan skor 2-1.

Meskipun tidak ada keberatan terhadap analisisnya, beberapa ungkapan yang ia gunakan memicu kemarahan luas di negara tersebut.

Dalam menggambarkan gaya permainan tim nasional Gajah, Schweinsteiger merujuk pada “sepak bola Afrika”, yang ia gambarkan sebagai “tidak konvensional, acak, dan agak liar, serta sama sekali tidak taktis”.

Penggunaan kata “liar” tersebut memicu kontroversi besar di Jerman, di mana banyak pihak menganggap pernyataannya mengandung nuansa rasis dan kolonialis.

Meskipun mendapat kritik, Schweinsteiger tidak mengeluarkan permintaan maaf secara terbuka dan tidak dikenakan sanksi apa pun oleh stasiun televisi tersebut.

Schweinsteiger memandu acara siaran langsung tadi malam selama pertandingan Inggris melawan Ghana (0-0), yang menegaskan bahwa ia tidak dikenai sanksi atas pernyataannya.