Perr Schuurs sangat terkesan dengan Tolu Arokodare. Bek NEC itu tak mampu mencegah penyerang Ajax tersebut mencetak gol, tetapi tetap meninggalkan lapangan dengan membawa satu poin di Johan Cruijff ArenA.

"Saya memang sudah menaruh banyak ekspektasi. Tetapi ketika pertandingan dimulai, kenyataannya bahkan lebih dari yang saya bayangkan sebelumnya," kata Schuurs usai pertandingan di Amsterdam dalam wawancara dengan De Telegraaf.

"Bukan hanya dari segi kekuatan, tetapi juga kecerdikannya," puji Schuurs kepada Tolu yang dijaganya. "Saya tahu dia besar dan kuat, tetapi dia juga bisa melompat sangat tinggi. Kombinasi tinggi badan, timing, dan kekuatan seperti itu tidak sering Anda lihat. Saya pikir dia benar-benar menjadi tambahan yang berharga bagi Eredivisie."

Schuurs sempat bermain untuk Torino di Serie A. Bek itu selama periode di Italia kerap berhadapan dengan penyerang-penyerang berkualitas top, tetapi pemain depan seperti Tolu belum pernah ditemui pemain asal Limburg itu sebelumnya.

"Sejujurnya belum. Saya bermain empat tahun di Eredivisie dan belum pernah menghadapi striker seperti itu. Dan di Italia pun tipe seperti ini juga tidak sering terlihat. Orang-orang lalu menyebut Lukaku, tetapi itu tetap tipe pemain yang berbeda. Tolu lebih sering ingin menerima bola di dadanya atau di udara," ujar Schuurs, yang menjalani malam yang sulit saat menghadapi striker Nigeria tersebut.

Pertandingan berikutnya HAS Conference League 12.45 AJX

Schuurs menikmati kembalinya dia ke ArenA. Bahkan terdengar tepuk tangan ketika dia ditarik keluar. "Sejujurnya saya tidak sadar kalau itu untuk saya. Kalau tidak, saya juga pasti akan membalas dengan bertepuk tangan kepada penonton."

"Saya kira tepuk tangan itu untuk Tolu, karena dia juga ditarik keluar. Tetapi kalau itu untuk saya, tentu saya sangat berterima kasih," lanjut Schuurs. "Saya punya tahun-tahun yang indah di sini. Saya juga mendapat hadiah yang bagus dari perkumpulan suporter. Sebuah bingkai foto dengan berbagai foto dan kenangan dari masa saya di sini. Itu sangat istimewa."