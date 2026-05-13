Schreuder dipecat setelah rentetan hasil buruk dan akhir musim yang mengecewakan

Alfred Schreuder telah dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Diriyah SC. Saudara laki-laki Dick Schreuder ini digantikan oleh Khaled Al-Atwi, demikian dilaporkan oleh Ben Jacobs.

Schreuder telah menjadi manajer di Diriyah SC sejak Desember 2025. Klub ini berkompetisi di divisi kedua Arab Saudi.

Tugas Schreuder adalah membawa klub tersebut ke divisi teratas di negara tersebut, namun setelah dua kekalahan berturut-turut, hal itu tidak lagi memungkinkan, sehingga klub memutuskan untuk memecatnya.

Schreuder sebelumnya pernah bekerja sebagai pelatih kepala di antara lain Club Brugge, FC Twente, Ajax, dan TSG Hoffenheim.

Di klub terakhir tersebut, ia berkenalan dengan Julian Nagelsmann. Pelatih asal Jerman itu telah meminta Schreuder untuk membantunya pada musim panas mendatang selama Piala Dunia 2026.

Dengan demikian, Schreuder tidak perlu menganggur dalam waktu dekat. Ia dapat sepenuhnya fokus pada pekerjaannya sebagai asisten pelatih timnas Jerman.



