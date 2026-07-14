Legenda Manchester United asal Inggris, Paul Scholes, memperkirakan akan terjadi “kekacauan besar-besaran” dalam pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina, besok malam, Rabu, sambil menyatakan bahwa itu akan menjadi pertandingan yang sangat seru dan berakhir dengan tujuh gol.

Timnas Inggris berhasil melaju ke babak semifinal Piala Dunia setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1, sementara Argentina lolos ke babak yang sama setelah mengalahkan Swiss 3-1.

Scholes tidak menunjukkan kekaguman yang besar terhadap Inggris maupun Argentina, namun ia lebih menyukai susunan pemain yang dimiliki pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel, dibandingkan rekan sejawatnya dari Argentina, Lionel Scaloni.

Legenda Manchester United ini percaya bahwa pertandingan semifinal ini sebenarnya adalah pertandingan “50-50”, namun ia mendukung Inggris untuk mengalahkan Argentina dalam pertandingan seru yang menghasilkan tujuh gol.

Namun demikian, Scholes tetap berpendapat bahwa kejayaan di Piala Dunia mungkin masih sulit diraih oleh tim Tiga Singa, karena ia tidak bisa membayangkan Inggris mampu mengalahkan Prancis—yang menjadi favorit utama untuk menjuarai turnamen ini—jika kedua tim tersebut berhasil mencapai final pada hari Minggu.

“Saya rasa perjalanan Inggris dan Argentina sangat mirip,” kata Scholes dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Inggris “Metro”. “Saya tidak berpikir salah satu dari kedua tim itu bermain sangat baik, tetapi mereka berhasil melewati pertandingan-pertandingan tersebut.”

Dia menambahkan: “Menurut saya, hal terpenting, dan keunggulan terbesar Argentina, adalah mereka pernah melakukannya sebelumnya dan tahu cara memenangkan pertandingan-pertandingan besar seperti ini di turnamen. Kami belum membuktikannya.”

Dia melanjutkan: “Ini akan menjadi pertandingan yang seru, bahkan kacau. Bisa saja berakhir dengan skor 4-3 untuk salah satu tim, dan akan ada kartu kuning serta merah. Jika Argentina kalah, semua orang pasti akan marah, itu sudah pasti. Sedangkan kekalahan dari mereka akan menjadi bencana.”

Dia melanjutkan pernyataannya: “Saya yakin kami bisa mengalahkan Argentina dan Spanyol, tapi saya tidak yakin apakah kami mampu mengalahkan Prancis. Saya rasa kami membutuhkan kemenangan Spanyol atas Prancis (di semifinal lainnya).”

Ia menambahkan: “Saya rasa peluang kita di semifinal seimbang, seperti melempar koin. Mungkin Argentina adalah favorit untuk menang karena pengalamannya, tapi saya lebih menyukai susunan pemain kita, meski dengan mempertimbangkan kehadiran Lionel Messi.”

Dia menambahkan: “Saya memprediksi Inggris akan menang dengan skor 4-3. Ini akan menjadi kekacauan besar, akan ada kartu merah dan segala macam hal, semuanya akan lepas kendali.”