Legenda Manchester United Paul Scholes mendesak mantan klubnya untuk mencoba merekrut kapten Tottenham Cristian Romero, sebelum didahului Atletico Madrid, meski ia menyebut bek Argentina itu sebagai "gila" dan "badut sejati".

Bek Argentina berusia 28 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Tottenham musim panas ini setelah mendapatkan lampu hijau untuk bergabung dengan Atletico Madrid, yang tengah melakukan pembicaraan intensif dengan klub asal London Utara tersebut, dengan kedua pihak hanya terpaut beberapa juta dalam negosiasi.

Sementara itu, Manchester United dengan antusias mencari opsi-opsi baru untuk memperkuat skuad Michael Carrick sebelum dimulainya musim baru, yang akan menyaksikan United tampil di Liga Champions Eropa setelah finis di peringkat ketiga Liga Primer Inggris musim lalu.

Scholes mengkritik gaya bertahan Romero yang ceroboh dan tidak disiplin bersama Tottenham, tetapi secara mengejutkan ia mengajak Manchester United untuk menyambarnya sebelum didahului Atletico Madrid.

Ia berkata saat membahas kemungkinan target transfer Manchester United dalam podcast "The Good, The Bad and The Football": "Ini salah satu yang mungkin membuat kalian tertawa. Cristian Romero dari Tottenham."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar "Daily Mail": "Aku tahu ini mungkin terdengar konyol, tapi kurasa aku mengaguminya. Kurasa dia gila. Dia bek yang sangat bagus, tapi dia melakukan beberapa hal bodoh. Dia badut dalam arti sepenuhnya."

Ia melanjutkan: "Sepertinya dia bek yang sangat populer, sungguh. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi kurasa para pendukung Old Trafford akan menyukainya."

Scholes percaya bahwa Man United perlu memperkuat posisi jantung pertahanan secara khusus jika mereka berencana untuk maju di masa depan.

Ia melanjutkan: "Kurasa posisi jantung pertahanan adalah posisi yang paling penting untuk dibenahi. Kalian butuh bek-bek yang bisa diandalkan di Liga Primer Inggris. Lebih baik lagi jika mereka cukup bugar secara fisik untuk bermain di sebagian besar pertandingan."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Harry Maguire tidak seperti itu, tapi Martinez terlalu sering mengalami cedera.. Kami punya pemain muda Ayden Heaven, yang menurutku adalah bakat yang sangat menjanjikan, tapi dia masih akan melakukan kesalahan. Dia masih muda."