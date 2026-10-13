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Mantan bintang Manchester United menuntut perbaikan kualitas transfer

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Legenda Manchester United, Paul Scholes, menilai bahwa mantan klubnya tidak akan pernah meraih gelar Liga Premier Inggris sebelum mengganti duet bek tengah Harry Maguire dan Lisandro Martinez.

Awal musim yang buruk bagi Manchester United berlanjut pada Sabtu lalu, ketika tim besutan Michael Carrick hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Tottenham yang bermain dengan sepuluh pemain.

Tottenham, yang berada di dasar klasemen sebelum melakoni laga tandang ke Old Trafford, justru menguasai jalannya pertandingan dalam durasi yang panjang dan membuang sejumlah peluang untuk unggul lebih dulu.

Bryan Mbeumo mampu memecah kebuntuan melawan arus permainan 20 menit sebelum laga berakhir, sebelum jumlah pemain Tottenham menyusut menjadi sepuluh orang setelah Rodrigo Bentancur diusir keluar lapangan karena menanduk Luke Shaw dengan kepalanya. Meski demikian, Dominic Solanke berhasil menyamakan kedudukan bagi Spurs pada detik-detik terakhir.

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Scholes merasa sangat kecewa dengan penampilan Manchester United dan menilai bahwa bursa transfer musim panas yang mengecewakan sudah mulai berdampak negatif bagi mantan klubnya.

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Scholes berbicara dalam podcast "The Good, The Bad & The Football": "Tottenham berada di dasar klasemen sebelum laga hari Sabtu, dan mereka benar-benar mendominasi Manchester United."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Kita banyak membicarakan soal transfer, bukan? Idenya adalah memperbaiki timmu, dan pemain seperti Elliot Anderson akan membuat mereka lebih baik, tetapi saya tidak yakin pemain-pemain yang mereka datangkan akan membuat mereka lebih baik."

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Ia melanjutkan: "Saya pikir mereka bagus di area serang, tetapi lihatlah kedua bek tengah mereka. Itu adalah area di lapangan yang tidak ditangani selama bertahun-tahun."

Ia menyambung: "Kita memiliki dua bek tengah yang sama sejak dua atau tiga tahun lalu, dan kita tahu kita tidak akan berhasil bersama mereka. Kita tidak akan pernah menjuarai Liga Premier Inggris bersama mereka."

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Ia mengakhiri pernyataannya: "Manchester United membutuhkan lini belakang yang baru."



