Schlötterbeck: Saya mengikuti perkembangan Real Madrid melalui media... dan fokus saya sekarang sudah berbeda

Bek Borussia Dortmund asal Jerman, Nico Schlotterbeck, menanggapi kabar bahwa dirinya masuk dalam radar Real Madrid untuk memperkuat barisan pertahanan atas permintaan pelatih asal Portugal, José Mourinho.

Mourinho berupaya untuk merekrut lebih banyak pemain guna memperkuat skuad dan mengembalikan tim ke papan atas.

Meskipun belum ada pengumuman resmi hingga saat ini, beberapa hari ke depan mungkin akan menyaksikan bergabungnya Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, dan Bernardo Silva ke tim Los Blancos, kecuali terjadi perubahan mendadak di menit-menit terakhir.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Mourinho ingin merekrut bek tambahan yang mahir bermain di posisi bek tengah dan bek sayap, meskipun kesepakatan untuk Konaté dan Dumfries hampir rampung.

Duo Yushko Gvardiol dan Ricardo Calafiori menjadi pilihan utama bagi pelatih dan manajemen Real Madrid, namun klub siap mempertimbangkan opsi lain jika negosiasi untuk mendatangkan salah satu dari mereka dari Manchester City dan Arsenal menemui kendala.

Jaringan "Sky Sports" dalam edisi Jerman-nya menegaskan bahwa Real Madrid belum melupakan Schlotterbeck, di mana klub tersebut telah memantau bek Jerman tersebut sejak lama, dan menempatkannya sebagai opsi ketiga dalam daftar rekrutan potensial di masa depan.

Pemain tersebut ditanya mengenai ketertarikan Real Madrid saat ini saat ia berada di kamp tim nasional Jerman untuk mengikuti kompetisi Piala Dunia.

Schlotterbeck, bek Borussia Dortmund, mengatakan: "Hubungan dengan Real Madrid? Ya, tentu saja orang mengikuti hal-hal seperti itu melalui media, tetapi pada dasarnya, seperti yang saya katakan beberapa minggu lalu, semua fokus saat ini tertuju pada Piala Dunia dan pertandingan pertama."

Schlotterbeck telah memperbarui kontraknya beberapa bulan lalu dengan klub Jerman tersebut, namun ia membiarkan pintu terbuka untuk hengkang dengan memasukkan klausul penalti yang memungkinkan dirinya pindah ke klub di luar Bundesliga dengan biaya sekitar 50 juta euro, yang menandakan musim panas yang panjang di kantor-kantor Real Madrid.