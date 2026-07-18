Scherer: Pertandingan perebutan tempat ketiga itu konyol... dan FIFA lebih mementingkan keuntungan daripada para pemain

Alan Shearer, mantan kapten tim nasional Inggris, mengkritik pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia dan menyebutnya tidak memiliki makna secara olahraga, menjelang pertandingan antara Inggris dan Prancis yang dijadwalkan pada Sabtu malam ini, setelah kedua tim tersebut tersingkir di babak semifinal.

Shearer mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Inggris "Daily Mail": "Pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia itu konyol. FIFA sering berbicara tentang kesehatan dan kenyamanan para pemain, namun setelah mereka tersingkir dari turnamen dan tidak bisa memenangkan gelar, kami memaksa mereka untuk terbang ke Miami dan bermain dalam suhu mencapai 37 atau 38 derajat, hanya demi memperebutkan posisi ketiga.”

Baca juga

Trump: Kami ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia tanpa Kanada dan Meksiko... dan Infantino telah mengambil keputusan yang luar biasa

Penyerang Spanyol: Saya terpaksa akan berjabat tangan dengan Trump agar dia tidak memenjarakan saya

Dia menambahkan: “Ini sama sekali tidak masuk akal. Para pemain seharusnya sudah dalam perjalanan pulang ke negara masing-masing, atau bahkan sudah kembali dan bersiap untuk berlibur, alih-alih harus tinggal tiga atau empat hari lagi untuk memainkan pertandingan yang tidak penting sama sekali, yang satu-satunya tujuannya hanyalah untuk meraup keuntungan lebih.”

Dia melanjutkan: “Mereka bilang ini kesempatan untuk mengakhiri turnamen di peringkat ketiga dunia. Tidak, biar saya katakan: yang diinginkan para pemain sekarang hanyalah berlibur dan menjauh dari turnamen ini. Mereka benar-benar kelelahan, dan 20 tahun lagi mereka tidak akan menoleh ke belakang sambil berkata bahwa mereka bangga mengakhiri turnamen di peringkat ketiga atau keempat. Ini konyol, baik bagi Prancis maupun Inggris. Semua orang tahu apa yang tersembunyi di balik pertandingan ini, sayangnya, dan pertandingan ini harus dibatalkan.”

Pertandingan perebutan tempat ketiga ini memberikan pendapatan tambahan bagi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), penyelenggara, dan stasiun televisi yang menyiarkannya, sementara tim pemenang akan mendapatkan dua juta dolar lebih banyak daripada tim yang finis di peringkat keempat (29 juta dolar berbanding 27 juta dolar).

Ini bukan kali pertama Sherer mengkritik pertandingan tersebut; sebelumnya, ia pernah menyebut pertandingan perebutan tempat ketiga antara Belgia dan Inggris di Piala Dunia 2018 sebagai “kebodohan mutlak”, seperti dilansir jaringan “RMC” Prancis.