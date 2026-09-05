Klub Bayern Munich melepaskan puncak klasemen Liga Jerman setelah bermain imbang tanpa gol (0-0) melawan tuan rumah Schalke, pada Sabtu malam ini, dalam laga di mana tim promosi itu tak sekadar merebut satu poin berharga, tetapi juga mengakhiri dua rangkaian rekor bersejarah milik raksasa Bavaria tersebut.

Menurut situs "Sky Sports", Bayern Munich gagal menggetarkan gawang lawan dalam sebuah pertandingan Bundesliga untuk pertama kalinya sejak Februari 2025, sehingga tergeser dari singgasana klasemen yang telah lama didudukinya. Mereka kehilangan puncak klasemen untuk pertama kalinya sejak pekan kedua musim (2024-2025).

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Sepanjang 67 pekan beruntun di Liga Jerman, Bayern menancapkan dominasi mutlaknya di puncak klasemen sebagai rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah tim asuhan pelatih Vincent Kompany pada November 2025 memecahkan rekor sebelumnya (43 pekan beruntun yang juga tercatat atas nama Bayern sejak musim 1973-1974) dalam pertandingan melawan Freiburg. Ironisnya, justru Freiburg sendiri yang menempati puncak klasemen setelah berakhirnya pekan kedua.

Dengan hasil imbang melawan Schalke ini, Bayern Munich untuk sementara turun ke posisi keempat di tabel klasemen. Tim Bavaria itu berupaya mengembalikan tren positifnya pada pertandingan berikutnya di kandang lawan, ketika bertandang ke wilayah Saarland untuk menghadapi Elversberg, tim promosi yang tengah bersemangat setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun atas Borussia Mönchengladbach.