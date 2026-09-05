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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Schalke merebut puncak klasemen dari Bayern Munich dan mematahkan dua rekor bersejarah

Schalke 04 vs Bayern Munich
Schalke 04
Bayern Munich
Bundesliga
Jerman

Schalke akhiri dominasi Bayern di puncak Bundesliga

Klub Bayern Munich melepaskan puncak klasemen Liga Jerman setelah bermain imbang tanpa gol (0-0) melawan tuan rumah Schalke, pada Sabtu malam ini, dalam laga di mana tim promosi itu tak sekadar merebut satu poin berharga, tetapi juga mengakhiri dua rangkaian rekor bersejarah milik raksasa Bavaria tersebut.

Menurut situs "Sky Sports", Bayern Munich gagal menggetarkan gawang lawan dalam sebuah pertandingan Bundesliga untuk pertama kalinya sejak Februari 2025, sehingga tergeser dari singgasana klasemen yang telah lama didudukinya. Mereka kehilangan puncak klasemen untuk pertama kalinya sejak pekan kedua musim (2024-2025).

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Sepanjang 67 pekan beruntun di Liga Jerman, Bayern menancapkan dominasi mutlaknya di puncak klasemen sebagai rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah tim asuhan pelatih Vincent Kompany pada November 2025 memecahkan rekor sebelumnya (43 pekan beruntun yang juga tercatat atas nama Bayern sejak musim 1973-1974) dalam pertandingan melawan Freiburg. Ironisnya, justru Freiburg sendiri yang menempati puncak klasemen setelah berakhirnya pekan kedua.

Dengan hasil imbang melawan Schalke ini, Bayern Munich untuk sementara turun ke posisi keempat di tabel klasemen. Tim Bavaria itu berupaya mengembalikan tren positifnya pada pertandingan berikutnya di kandang lawan, ketika bertandang ke wilayah Saarland untuk menghadapi Elversberg, tim promosi yang tengah bersemangat setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun atas Borussia Mönchengladbach.

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