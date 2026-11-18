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Presiden AC Milan Paolo Scaroni bicara soal masa depan kepemilikan klub: "Cardinale mengatakan ia tak akan pernah menjual Milan. Proyeknya berjangka panjang."

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Paolo Scaroni, presiden AC Milan, berbicara tentang klubnya dan sang pemilik asal Amerika Serikat, Gerry Cardinale, saat menghadiri acara Rcs Sport Industry Talk di Milan: "Cardinale baru saja mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menjual Milan karena proyeknya memang berjangka panjang."

"Gagasan Gerry Cardinale, yang masuk ke dunia sepakbola Italia setelah 25 tahun berkecimpung di dunia olahraga, adalah menciptakan Milan Sport Entertainment," tambah Scaroni, seperti dilansir Sportmediaset. "Artinya, menghadirkan olahraga lain selain sepakbola di sekitar Milan, mengembangkan hiburan dan komunikasi, serta memanfaatkan Milan dan kota Milan karena ia juga sangat mementingkan kota tersebut, yang merupakan salah satu kota yang tengah berkembang di Eropa, untuk menciptakan daya tarik bagi olahraga lain dan berbagai hal lainnya melalui semua itu."

Gerry Cardinale, kelahiran 1967 dan pendiri RedBird Capital Partners pada 2014, merupakan pemilik AC Milan sejak 31 Agustus 2022. Paolo Scaroni, kelahiran 1946, bergabung dengan dewan direksi klub pada 2017 dan ditunjuk sebagai presiden eksekutif pada 21 Juli 2018 setelah kepemilikan klub beralih ke Elliott.