Malam ini AC Milan akan menjamu Ferencvaros asal Hongaria di San Siro dalam laga pekan keempat fase liga Liga Europa. Saat tiba di jamuan makan siang UEFA, presiden AC Milan Paolo Scaroni ditemui oleh MilanNews

Stadion lebih dulu, lalu derbi, pekan yang luar biasa - "Ini pekan yang luar biasa. Kami selalu optimistis, begitu pula Gerry Cardinale yang sangat optimistis.

Air mata Cardinale? Ia menunjukkan kecintaannya baik saat segalanya berjalan baik maupun saat berjalan buruk, seperti semua orang. Kali ini hasilnya baik."