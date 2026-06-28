Scaloni: Pengorbanan Messi membuat saya malu... dan inilah kesepakatan rahasia kami

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, mengungkapkan bahwa kapten tim, Lionel Messi, lebih mengutamakan kepentingan tim dan memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk bermain daripada memperbaiki rekor pribadinya, hal ini terjadi setelah kemenangan atas Yordania pada pertandingan penutup Grup 10 di Piala Dunia 2026.

Menurut laporan jaringan "ESPN", Scaloni mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan: "Penilaian setelah memenangkan ketiga pertandingan ini sangat positif, terutama karena kami telah memberikan kesempatan kepada semua pemain untuk bermain. Mereka semua layak menikmati bermain di Piala Dunia, dan saya yakin mereka berhasil menunjukkan apa yang diharapkan."

Ia menambahkan: “Yordania adalah tim yang bagus, mereka menutup lini belakang dengan rapat dan tidak memberikan ruang kosong. Para pemain kami tampil baik dan menunjukkan kepada saya bahwa semua siap bermain dan diturunkan jika diperlukan. Selain Romero, yang kami harap bisa pulih, seluruh anggota skuad lainnya siap diturunkan.”

Dia melanjutkan: “Kita harus terus memberikan yang terbaik, karena seragam ini menuntut kita untuk selalu tampil maksimal dan berusaha meraih kemenangan. Para pemain memiliki semangat kompetitif di dalam diri mereka, dan begitulah seharusnya hal-hal ini berjalan.”

Pelatih tersebut juga menyinggung tentang aksi Lionel Messi, sambil berkata: “Membicarakan hal ini hampir terasa canggung, karena saya sudah tidak tahu lagi harus berkata apa, dan tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa hebatnya dia. Dia sebenarnya bisa bermain selama 90 menit penuh dan memperkuat legenda pribadinya, tetapi dia lebih memilih agar rekan-rekannya mendapatkan menit bermain lebih banyak dengan mempertimbangkan fase selanjutnya, dan hal ini mencerminkan citranya dengan cara terbaik. Dia tidak memikirkan angka-angka itu. Saya telah berbicara dengan Leo dan kami sepakat bahwa masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua adalah pilihan terbaik hari ini, dan ini membuktikan arti pentingnya bagi tim.”

Scaloni menegaskan kepercayaan besarnya pada para penyerang tim, dengan mengatakan: “Kami tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap Lautaro Martínez, Julian Álvarez, maupun Lo Celso. Mencetak gol tentu saja sangat disambut baik, tetapi mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa; Lautaro menunjukkan performa yang luar biasa dan konsisten dalam komitmennya.”

Pelatih tersebut melanjutkan penjelasannya secara rinci mengenai Le Celleso, sambil berkata: “Dia adalah pemain muda yang luar biasa dan absen dari Piala Dunia di Qatar 2022 dengan cara yang sangat kejam dan menyakitkan, dan kami telah menantikan kesempatan ini untuknya. Kami sangat senang untuknya dan atas penampilannya di pertandingan ini; dia adalah pemain yang sangat penting bagi tim. Kemampuan untuk memberinya kesempatan bermain dan menampilkan performa yang baik, ditambah dengan mencetak gol, membuat kami semakin bahagia. Oleh karena itu, saya sangat senang untuknya.”

Mengenai penampilan duet penyerang tersebut, Scaloni berkomentar: “Julian tidak menjadi starter, melainkan masuk sebagai pemain pengganti dalam dua pertandingan sebelumnya, dan hari ini tim memiliki keleluasaan untuk memainkan keduanya bersama-sama, dan saya rasa mereka tampil bagus, seperti yang mereka lakukan sebelumnya melawan Paraguay di Stadion Monumental. Kita harus selalu mencari keseimbangan; tim tidak boleh kehilangan keseimbangannya sama sekali, jika tidak, hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Ide utamanya adalah agar keseimbangan ini dalam tim tidak pernah terganggu.”