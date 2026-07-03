Scaloni: Messi siap untuk pertandingan melawan Cape Verde ini... dan kami tidak akan mengubah gaya permainan kami karena cuaca panas

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menegaskan bahwa bintang timnya, Lionel Messi, akan berada dalam kondisi prima jika pertandingan melawan Cape Verde di babak 16 besar Piala Dunia 2026 berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Scaloni berbicara mengenai Messi dan kemungkinan bermain di babak perpanjangan waktu: “Kita lihat saja nanti, tidak ada gunanya menjawab sekarang, tapi saya yakin dia akan baik-baik saja jika pertandingan berlanjut. Kami menghadapi pertandingan ini dengan cara terbaik dan keseriusan yang layak diberikan kepada lawan, dan setelah itu kita lihat saja apa yang akan terjadi.”

Mengenai kondisi fisik bek Cristian Romero, Scaloni menyatakan: “Awalnya dia baik-baik saja, tapi faktor waktu tidak bisa dijamin. Jika para pemain diturunkan dalam pertandingan, itu karena mereka siap, dan jika dia berlatih dengan baik hari ini, dia akan diturunkan.”

Mengenai pembagian gol di antara para pemain tim, pelatih Argentina itu mengatakan: “Messi-lah yang mencetak gol, tetapi kami juga mendapatkan peluang melalui pemain lain. Keberhasilan salah satu penyerang dalam mencetak gol, meskipun itu dia, tidak menafikan bahwa dia adalah penyerang dalam tim. Kami memiliki banyak peluang serangan terlepas dari apakah kiper lawan tertentu menjadi bintang dalam pertandingan tersebut.”

Scaloni juga membahas lawan berikutnya, timnas Cape Verde, dengan mengatakan: “Mereka adalah tim yang belum pernah kalah, dan pantas menang di beberapa pertandingan. Meskipun mereka sedikit kesulitan saat menghadapi Spanyol dan Uruguay, mereka cukup baik dalam melancarkan serangan balik. Mereka adalah tim yang bagus; kami telah mengamati dan menganalisis mereka sebagai lawan potensial, jadi kehadiran mereka tidak mengejutkan kami, dan keberadaan mereka bukanlah kebetulan.”

Mengenai kandidat juara, Scaloni menjelaskan: “Tim-tim yang sedang dalam performa terbaiklah yang saat ini menonjol; saya melihat Meksiko yang menampilkan pertandingan luar biasa, dan ada juga Prancis, Brasil, Kolombia, serta Spanyol. Saya tidak ingin melupakan tim seperti Portugal dan Inggris, tetapi penampilan Prancis harus diperhitungkan.”

Mengenai tekanan yang dihadapi tim, pelatih asal Argentina itu mengatakan: “Para pemain Argentina pada dasarnya adalah para pendukung, dan tim ini terus menunjukkan karakter serta kekuatannya. Mereka harus menikmati setiap momen, dan setiap kali mereka melihat para penonton, hal itu harus menjadi motivasi dan sumber kegembiraan bagi mereka.”

Mengenai pengaruh suhu tinggi terhadap performa, Scaloni mengatakan: "Saya tidak tahu apakah itu mengubah segalanya, karena bermain tepat pukul enam sore di Miami bisa diimbangi dengan bermain di malam hari. Saya tidak mengeluh karena kondisi ini berlaku bagi kedua belah pihak, dan kami pernah bermain di final Copa América pada malam hari. Pertunjukannya tidak akan sama dan waktunya memang seperti itu, tetapi kami tidak akan mengubah apa pun karena panas."

Scaloni menyimpulkan: “Semua orang merasa bersemangat untuk bermain dan memenuhi harapan para penggemar di lapangan hijau, karena setiap pemain telah memimpikan momen ini sejak masih kecil.”