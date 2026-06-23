Scaloni: Messi berkorban demi menyelamatkan Argentina... dan kehadiran duo ini akan menghancurkan kami

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, menegaskan bahwa Lionel Messi menunjukkan komitmen yang besar selama kemenangan 2-0 atas Austria di Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Scaloni memuji penampilan yang ditunjukkan Messi setelah pertandingan, terutama setelah ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh pemain Jerman Miroslav Klose yang mencetak 16 gol.

Scaloni mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: “Penampilan Leo... Saya rasa bahkan hari ini, ketika tim kesulitan menguasai bola, Messi banyak berkorban dan merebut kembali bola dalam momen gol tersebut, dan jelas terlihat bahwa dia sangat berkomitmen. Ada alasan di balik itu. Apa yang diciptakannya dengan kehadirannya sungguh luar biasa. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya katakan. Saya tidak tahu apakah itu sudah cukup.”

Dia menambahkan: "Saya senang dengan penampilan Leo, terutama karena dia kembali mencetak gol, dan saya juga senang dengan penampilan tim. Saya rasa tim ini tahu bagaimana harus berjuang ketika itu diperlukan. Hari ini, di beberapa periode, lawan tidak benar-benar menekan kami, tapi kami tidak menguasai bola. Kami berjuang, tapi kami tahu cara berjuang. Dan itu berkat tim, meskipun sebenarnya kami bisa tampil lebih baik. Keunggulan tim ini adalah mereka tahu apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya.”

Scaloni juga berbicara mengenai tendangan penalti yang gagal dieksekusi oleh Messi pada menit kedelapan, dengan mengatakan: “Tidak diragukan lagi itu merupakan pukulan, tetapi tim sudah menunjukkan dua atau tiga hal yang sangat bagus hingga saat itu. Aksi tendangan penalti itu luar biasa, dan jika bisa dikonversi menjadi gol, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Saya rasa kami sedikit merasa bahwa pertandingan akan berjalan berbeda jika kami mencetak gol itu, tetapi tim kembali membuktikannya. Setelah tendangan penalti itu, mereka melakukan tiga atau empat hal penting. Ketika Leo bersinar, semua orang pun bersinar, dan ini juga merupakan prestasi bagi tim.”

Pelatih asal Argentina itu menjelaskan apa yang terjadi selama jeda minum, dan berkata: “Kami memberi tahu para pemain bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, dan bahwa ketika kami bersabar dalam mengedarkan bola dari satu sisi ke sisi lain, kami menemukan ruang kosong. Tidak perlu terburu-buru. Dan pada dua atau tiga kesempatan ketika kami menemukan pemain di lini belakang lawan, kami menciptakan peluang untuk mencetak gol.”

Scaloni juga menyinggung reaksinya setelah gol kedua Messi, sambil menjelaskan: “Reaksiku sama seperti biasanya, dengan perasaan bahwa pertandingan sudah ditentukan, karena situasinya rumit. Gol itu memberi kami ketenangan yang kami butuhkan tak lama sebelum pertandingan berakhir.”

Scaloni menilai bahwa suporter Argentina merasa antusias karena cara tim ini bertanding dan menikmati permainan, namun ia menolak menganggap timnas negaranya sebagai favorit utama untuk meraih gelar, dengan mengatakan: “Ada banyak tim yang mampu menjuarai Piala Dunia. Ada tujuh atau delapan tim yang akan bersaing dengan sengit.”

Ia menambahkan: “Piala Dunia tidak ditentukan oleh favorit atau nama-nama pemain yang dimiliki setiap tim. Ada banyak faktor yang memengaruhi, seperti aspek psikologis dan fisik. Ada banyak tim kuat, dan pada akhirnya salah satu tim besar yang akan menang. Kami akan berada dalam persaingan, tetapi ini akan sulit bagi semua pihak.”

Scaloni juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan memainkan Lautaro Martínez dan Julián Álvarez bersama-sama di samping Messi, dan berkata: “Saya akan sangat senang jika bisa memainkan Lautaro, Julián, dan Messi bersama-sama. Saya menyukai mereka semua. Leo harus bermain, karena saya yang memutuskan hal itu. Tidak mudah untuk memainkan keduanya secara bersamaan. Jika kami kehilangan keseimbangan, kami bisa menjadi tim yang rapuh. Dan itu bukan yang kami inginkan. Tentu saja saya ingin melihat mereka bermain, tetapi kepentingan tim adalah yang utama. Mereka memahami hal itu dan menghadapinya dengan cara terbaik yang mungkin.”