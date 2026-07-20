Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, tak bisa menahan air matanya setelah kehilangan gelar Piala Dunia 2026 dari Spanyol dengan skor 0-1. Ia menegaskan bahwa kekalahan tersebut meninggalkan luka yang dalam di hatinya, sekaligus mengisyaratkan bahwa masa depannya bersama "La Tango" masih belum pasti.

Scaloni mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan: “Sejujurnya, jiwaku sangat terluka, aku merasakan sakit yang mendalam di dalam diriku. Berada di posisi ini mengharuskan kita untuk menata ulang segalanya dari awal, dan mulai membangun tim yang kuat seperti tim ini, yang tentu saja akan sangat sulit.”

Pelatih asal Argentina itu juga berbicara tentang Lionel Messi, memuji kontribusi kapten tim nasional tersebut meskipun kalah di final, sambil berkata: “39 tahun, teman-teman! Ini sungguh luar biasa. Saya tahu dia akan terus bermain selama dia menginginkannya, dan rekan-rekan setim serta para penggemar akan memberikan segalanya untuknya.”

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Dia menambahkan: “Saya harap Messi bangga pada rekan-rekannya, dan saya yakin dia memang begitu. Saya juga berharap para penggemar bangga pada tim ini dan semua yang telah mereka berikan. Bagi saya, Messi adalah pemain terbaik yang pernah menginjakkan kaki di lapangan sepak bola, dan penampilannya di turnamen ini sungguh luar biasa, tapi dia tidak membutuhkannya untuk membuktikan posisinya.”

Mengenai masa depannya bersama tim nasional Argentina, Scaloni memicu kontroversi setelah mengatakan: “Saya memiliki kontrak hingga bulan Desember, tetapi saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan setelah itu,” sebuah pernyataan yang membuka peluang spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya dari kepelatihan juara dunia sebelumnya setelah kontraknya berakhir.

Scaloni sebelumnya berhasil membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia pada edisi terakhir, dengan mengalahkan Prancis melalui adu penalti.