Scaloni mempertimbangkan untuk melakukan perubahan mendadak pada susunan pemain Argentina saat menghadapi Inggris

Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, sedang mempertimbangkan dengan serius untuk mengganti salah satu pemain intinya dalam susunan tim yang akan menghadapi Inggris, besok Rabu, di Stadion Atlanta pada semifinal Piala Dunia 2026.

Pemain yang dimaksud adalah Rodrigo de Paul, yang tampil sebagai starter di semua pertandingan timnas negaranya musim panas ini, kecuali satu pertandingan, di mana ia absen pada laga terakhir fase grup melawan Yordania setelah tim Tango memastikan lolos ke babak selanjutnya.

Namun, laporan dari Argentina menyebutkan bahwa Scaloni sedang mempertimbangkan dengan serius untuk menempatkan De Paul di bangku cadangan pada Rabu malam melawan Inggris.

Surat kabar Inggris "Metro" mengutip laporan dari TYC Sports dan ESPN Argentina, yang menyebutkan bahwa De Paul mungkin akan duduk di bangku cadangan setelah diganti dalam dua pertandingan terakhir tim Tango, yaitu di menit-menit akhir saat melawan Swiss dan sedikit setelah satu jam pertandingan melawan Mesir.

Pemain berusia 32 tahun itu telah menjadi pemain kunci sepanjang masa kepelatihan Scaloni, di mana ia menempati posisi di sisi kanan lini tengah.

Laporan dari Argentina menunjukkan bahwa Nico González atau Giuliano Simeone adalah kandidat potensial untuk masuk ke susunan pemain inti.

Saluran TYC Sports menyebutkan bahwa pertanyaan lain seputar tim Argentina adalah apakah Nahuel Molina akan diturunkan sebagai bek kanan menggantikan Gonzalo Montiel, serta bahwa Julian Alvarez akan menjadi starter menggantikan Lautaro Martinez.