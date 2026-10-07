Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, melepas sang legenda Lionel Messi di malam pensiunnya dari sepak bola internasional dengan kata-kata yang menyentuh, dan menyebutnya sebagai pemain terbaik dalam sejarah.

Messi memainkan laga terakhirnya mengenakan kostum Argentina pada dini hari Rabu ini, dan berkontribusi dalam kemenangan telak secara persahabatan atas Benin (3-0), di mana ia mencetak satu gol dan menyumbang dua assist.

Scaloni berkata dalam konferensi pers usai pertandingan: "Seumur hidupku, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan melatih pemain sepak bola terbaik dalam sejarah. Melatih Messi adalah mimpi yang menjadi kenyataan."

Ia menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "ESPN" Argentina: aku bersyukur atas kesempatan ini yang diberikan kepadaku untuk bersamanya, dan akan menyedihkan jika tidak melihatnya lagi. Air mataku berlinang karena banyak pikiran yang berkecamuk di benakku. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa bagi kami. Kisah ini akan terus berlanjut, tetapi ia akan tetap menjadi sosok yang tak tergantikan."

Ia melanjutkan: "Sekarang kami harus melanjutkan perjalanan tanpanya. Ini akan sulit, karena apa yang kami alami dalam beberapa tahun terakhir bukanlah hal yang biasa. Kami mampu menghadapinya; kami memiliki sejumlah pemain muda berbakat. Sehebat apa pun timnya, tidak mudah meyakinkan orang-orang tentang sulitnya situasi ini."

Ia menyinggung dalam pernyataannya: "Aku telah bermain bersama pemain-pemain hebat, dan telah melihat banyak pemain, tetapi apa yang ia tampilkan belum pernah kulihat pada siapa pun. Ia tak tertandingi, ia unik. Pemain terbaik sepanjang masa telah pergi."

Ia menjelaskan: "Rekan-rekan setimku tegang hari ini. Mereka ingin Leo pergi dengan cara terbaik yang mungkin. Semua orang, bahkan para pemain besar, memandangnya dengan pandangan yang sama dan mendoakan yang terbaik untuknya. Semua orang berbicara dengannya sejak hari Minggu, jadi ini tidak mudah bagi siapa pun."

Ia menyambung: "Sejumlah pemain baru telah bergabung dengan kami, yang menghadirkan perspektif baru dan memungkinkan kami bermain dengan jangkauan yang lebih luas, sesuatu yang sebelumnya tidak kami miliki. Kami berusaha memadukan mereka, dan melihat bagaimana mereka akan bekerja sama. Setiap orang harus memberikan kontribusi."

Ia menambahkan: "Satu-satunya cara untuk menutupi ketiadaan Messi adalah dengan permainan kolektif yang baik. Saat ini, kami kehilangan pemain yang mampu melakukan lompatan itu, yang mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap, yang mampu membalikkan keadaan di hari yang buruk dengan satu momen cemerlang. Ada pemain-pemain yang sangat bagus, tetapi tidak ada yang seperti dia. Tidak akan pernah ada pemain seperti dia."

Ia menutup pernyataannya: "Kami harus bersyukur atas semua yang telah ia berikan kepada kami. Jika semuanya berjalan baik, aku akan terus menjadi pelatih, tetapi sungguh menakjubkan jika kami melihat pemain lain seperti dia, yang meninggalkan warisan yang luar biasa di usia tiga puluh sembilan tahun. Ia pantas mendapatkan malam ini, malam seperti ini."



