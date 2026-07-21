Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina, dianggap sebagai salah satu sosok yang paling terpukul oleh kekalahan timnas negaranya dari Spanyol (1-0) di final Piala Dunia 2026 pada Minggu lalu, di mana ia tidak mampu menahan air matanya selama konferensi pers ketika ditanya tentang masa depannya, dan terpaksa berhenti menjawab secara tiba-tiba.

Dan kurang dari 48 jam setelah kekalahan Argentina, Scaloni meninggalkan kompleks latihan milik Asosiasi Sepak Bola Argentina, yang menyerupai sebuah kota olahraga, dan menjawab pertanyaan media yang hadir dari dalam mobilnya.

Terkait masa depannya, Scaloni mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Ini adalah hal-hal yang mungkin seseorang memutuskan untuk meninjaunya kembali setelah turnamen seperti ini; kami di sini hingga Desember. Yang terpenting adalah orang-orang memahami bahwa tim telah mengerahkan segala kemampuannya, dan bahwa timnas menunjukkan kesatuan dan kekompakan yang besar".

Mengenai sanksi yang diperkirakan akan dijatuhkan kepada Argentina setelah pengibaran bendera Kepulauan Falkland usai mengalahkan Inggris (2-1) di semifinal, ia menjelaskan: "Saya tidak tahu, saya tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu apakah hal itu akan terjadi di masa depan; mereka tidak memberitahu kami apa pun".

Scaloni juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kecintaan rakyat meski mengalami kekalahan dan berkata: "Sambutan rakyat sungguh menakjubkan, dan sangat menyenangkan. Baik sekali adanya perayaan, meskipun sulit menerima kenyataan bahwa kami tidak menang. Tetapi baik pula untuk mengetahui bahwa kami memiliki jiwa besar dalam kekalahan, dan bahwa kami mampu menarik pelajaran yang positif".

Scaloni menolak mengomentari rumor yang beredar tentang adanya perselisihan di antara para pemain Argentina usai kekalahan di final, dengan mengatakan: "Saya sama sekali tidak tahu apa yang kalian bicarakan, karena saya tidak menggunakan media sosial", dan ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kemungkinan terjadinya konflik internal di dalam tim dan berkata: "Saya tidak percaya dengan apa yang kalian tanyakan".