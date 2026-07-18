Scaloni: De la Fuente tidak tahu apa yang ada di pikiran saya... dan pertanyaan ini ditujukan kepada Messi

Lionel Scaloni, pelatih Argentina, menegaskan bahwa laga melawan Spanyol di final Piala Dunia akan menjadi pertandingan yang sangat istimewa baginya, sambil menyoroti bahwa ini merupakan final Piala Dunia keduanya secara berturut-turut, sebuah prestasi luar biasa yang hanya dicapai oleh segelintir orang dalam sejarah.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Scaloni membahas detail pelukannya dengan Luis de la Fuente, sambil berkata: “Saya tidak akan mengatakan apa yang saya katakan kepadanya karena kami berada dalam situasi yang aneh di sana, di tengah suasana seperti itu… Saya memberitahunya bahwa saya datang demi dia, kalau tidak, saya tidak akan pergi, dan ada hal-hal lain yang tidak akan saya ceritakan kepada kalian.”

Mengenai hal yang paling membuatnya khawatir tentang timnas Spanyol, ia menyatakan: “Keluarnya bus dari hotel memang membuat saya khawatir. Spanyol adalah tim besar dan timnas yang hebat, dan mereka sedang dalam performa yang sangat baik di bawah asuhan Luis, dan hal ini membuat saya senang.”

Mengenai kemungkinan bahwa Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir bagi bintang Lionel Messi, Scaloni berkomentar: “Apa yang bisa saya ketahui? Pertanyaan ini harus diajukan kepadanya, saya tidak punya gambaran sama sekali… karena dia tidak pernah berhenti membuat kita terpesona, dan ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepadanya secara pribadi.”

Mengenai pernyataan Messi kepadanya bahwa apa yang terjadi adalah “sejarah murni” setelah kemenangan atas Inggris, Scaloni menjawab: “Sejarah murni itu adalah Messi sendiri; dia adalah sejarah dan legenda. Bahwa dia mampu mengatakan hal itu dan kata-kata itu keluar dari mulutnya, hal itu membuat saya sangat bangga. Cara berpikir pemain sepak bola terbaik yang pernah ada di dunia dengan konsep seperti itu sungguh luar biasa, dan saya rasa mencapai final pada usia 39 tahun adalah hal yang tak terbayangkan. Itulah sebabnya ketika saya mengatakan ‘mari kita nikmati momen ini’, kita harus menghargai apa yang dilakukannya, karena sejarah dan legenda itu adalah Messi, bersama seluruh kelompok pemain yang telah membawa kita melewati tahun-tahun yang luar biasa.”

Ia menambahkan: “Meskipun orang-orang percaya bahwa pemain Argentina mampu melakukannya, namun mewujudkannya adalah hal yang sangat sulit. Saya telah menyampaikan hal itu kepada mereka dalam wawancara sebelumnya bahwa apa yang mereka lakukan sungguh luar biasa, dan ada rasa terima kasih yang tak terhingga dari staf pelatih kepada mereka. Saya berharap kita menang, tetapi jika tidak, perjalanan ini sudah luar biasa, dan menjadi teladan bagi semua orang.”

Mengenai pertandingan melawan Spanyol, pelatih kepala Argentina itu menjelaskan: “Ya, kami telah menganalisis mereka karena kami memperkirakan kemungkinan akan menghadapi mereka pada bulan Maret, tetapi tidak lebih dari lawan-lawan lainnya. Kami juga telah menganalisis lawan-lawan lain di Piala Dunia sejak Desember lalu. Ada banyak lawan yang telah kami analisis untuk mengantisipasi kemungkinan pertemuan, dan analisis yang berlebihan juga tidak baik. Kami tahu bagaimana mereka bermain, kami tahu kekuatan mereka, dan kami akan berusaha mencegah mereka menggunakannya.”

Mengenai faktor pengalaman dalam pertandingan ini, Scaloni mengatakan: “Spanyol juga memiliki pemain yang telah bertanding di stadion-stadion besar, dan mereka adalah pemain kunci di klub masing-masing. Masalah tekanan dan hal-hal semacam itu akan berakhir begitu bola mulai bergulir, karena para pemain akan melupakannya. Saya tidak berpikir ini menjadi hambatan, karena kedua tim ini, saat turun ke lapangan, akan berusaha menampilkan yang terbaik melalui penguasaan bola.”

Mengenai kesamaan antara Spanyol dan Argentina, Scaloni menyatakan: “Luis mengenal saya sebagai pribadi… tetapi dia tidak tahu apa yang saya pikirkan tentang sepak bola. Meskipun kami tahu bagaimana tim kami bermain, kami tidak membicarakan taktik masing-masing. Setiap tim memiliki detail-detail khusus, tetapi ada gaya bermain yang sama, yaitu menyerang melalui penguasaan bola. Kami memiliki gaya yang serupa, dan kami menjadi kuat dengan menguasai bola... Dalam hal ini, memang benar bahwa kami serupa, dan kami berharap pertandingan hari Minggu nanti akan menjadi pertunjukan yang luar biasa.”

Mengenai semangat yang terus membara dan para pendukung, Scaloni berkata: “Ketika Anda melihat para pendukung Anda merayakan dengan cara seperti ini, dan melihat betapa bahagianya mereka, hal itu menyentuh Anda dan mustahil tidak menyentuh hati Anda. Pada akhirnya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kami bermain untuk mereka. Kami bermain untuk para pendukung kami, untuk keluarga kami, dan untuk orang-orang yang menantikan penampilan tim nasional. Kami telah mendapatkan kembali sesuatu yang menurut saya sangat berharga, yaitu orang-orang yang berdiri di depan televisi mengenakan seragam Argentina, dan seorang pendukung River Plate berpelukan dengan seorang pendukung Boca Juniors. Kami merasakannya, dan kami mempertimbangkannya; bagaimana mungkin hal itu tidak menggugah perasaanmu.”

Mengenai kondisi tim saat ini, Scaloni menegaskan: “Saya rasa tim telah mengalami hal-hal positif, terutama dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Babak kedua melawan Inggris sangat bagus. Dan saya rasa kami berada dalam kondisi yang lebih baik terlepas dari beberapa hal yang harus kami perbaiki, seperti biasa. Kami akan berusaha memenangkan pertandingan final.”

Scaloni menutup pernyataannya: “Kami mempersiapkan diri dengan cara yang sama seperti saat mempersiapkan semua pertandingan, dengan keinginan besar agar segalanya berjalan baik bagi kami, serta siap menganalisis lawan dan melihat apa yang bisa kami lakukan selama pertandingan. Terlepas dari statusnya sebagai pertandingan final, pada akhirnya ini hanyalah pertandingan sepak bola. Kami perlu menampilkan performa terbaik kami agar bisa menang. Kami tidak memikirkan bahwa ini adalah pertandingan final Piala Dunia karena jika melakukannya, konsentrasi bisa terganggu, dan kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti.”