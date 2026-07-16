Scaloni: De la Fuente adalah guruku... dan inilah tanggapanku atas pujian-pujian dari wasit

Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, memuji para pemainnya setelah kemenangan dramatis (2-1) atas Inggris pada Rabu malam di semifinal Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa tim ini tak henti-hentinya membuatnya terkesan.

Timnas Argentina nyaris menelan kekalahan (1-0) setelah Inggris unggul lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55, sebelum rekan-rekan Lionel Messi membalikkan keadaan dan mencetak dua gol di menit-menit akhir (85 dan 90+2) melalui Enzo Fernández dan Lautaro Martínez.

Dengan kemenangan ini, timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, dan akan berusaha mempertahankan gelarnya saat menghadapi Spanyol pada Minggu mendatang.

Scaloni mengatakan setelah lolos ke final: “Ini adalah kebanggaan bagi negara dan rakyat kami, tim ini tak henti-hentinya membuat saya terkesan.”

Ia menambahkan, seperti dilansir jaringan “ESPN”: “Kami akan berusaha sekuat tenaga, tetapi setelah itu situasinya akan sangat sulit… Ini bukan kesombongan, tapi kami memang istimewa.”

Ia melanjutkan: “Orang-orang inilah yang membawa kami meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Anda harus selalu memberikan yang terbaik hingga akhir, dan mereka sekali lagi menunjukkan bahwa mereka melakukan segala yang mereka bisa, ini luar biasa.”

Dia melanjutkan: “Saya ingin secara khusus menyebut mereka yang berlatih tetapi tidak bisa bermain; mereka juga memberikan yang terbaik. Para pemain ini sekali lagi menunjukkan yang terbaik dari diri mereka; begitulah adanya dalam sepak bola dan dalam kehidupan.”

Mengenai tuduhan bahwa Argentina diuntungkan oleh wasit, Scaloni mengatakan: “Biarkan mereka berbicara apa pun yang mereka katakan tentang bantuan yang diberikan kepada Argentina, tetapi dengan teknologi Video Assistant Referee (VAR) saat ini, hal itu sangat sulit.”

Dia melanjutkan: “Berbicara soal pertandingan, tim ini bermain lebih baik di bawah tekanan. Lawan sedikit ragu-ragu, lalu kami melihat peluang emas, dan langsung memanfaatkannya. Itulah yang saya rasakan.”

Dia menambahkan: “Kami justru akan merasa senang jika kalah, karena kami telah berusaha sekuat tenaga dan menciptakan enam atau tujuh peluang gol. Sepak bola bukan hanya soal permainan yang indah, seperti di babak kedua, melainkan segalanya, termasuk kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan.”

Ia menjelaskan: “Penampilan ini melampaui penderitaan yang kami alami saat melawan Mesir, dan meskipun kami bermain lebih baik hari ini, semuanya sungguh luar biasa. Kita harus menikmati momen ini sekarang, karena besok kita akan mulai memikirkan final hari Minggu melawan Spanyol.”

Scaloni menambahkan: “Kami menikmati ini, karena situasinya sulit sebelum pengumuman skuad akhir, akibat banyaknya pemain yang cedera; oleh karena itu, kami menjadi lebih kuat sebagai sebuah tim. Mereka memberi tahu kami bahwa mereka akan tiba dan dalam kondisi baik, dan itulah titik baliknya, karena mereka tiba dalam kondisi baik, mereka ada di sini, dan terus memberikan yang terbaik.”

Dia melanjutkan: “Saya mengenal para pemain ini, dan saya tahu karakter mereka. Mereka kuat, dalam arti sebenarnya dari kata itu—mari kita jujur. Mereka adalah yang terbaik di mana pun mereka bermain; hal itu tidak membebani mereka, mereka terus berjuang. Mereka menguasai bola dan terus menyerang, tanpa memikirkan apakah mereka akan melakukan kesalahan dan tersingkir dari final. Mereka bermain seperti anak-anak berusia tujuh atau delapan tahun. Jelas bahwa kemenangan membuat mereka merasa lebih nyaman dan bahagia.”

Dia menambahkan: “Yang memotivasi saya bukanlah memenangkan gelar juara lagi, meskipun tentu saja saya berharap hal itu terjadi seperti yang terjadi di Qatar, dan itu karena cara orang memandang saya, seperti ketika mereka menanyakan tentang kritik-kritik yang saya terima. Saya ingin melakukan tugas saya sebaik mungkin, begitu pula para pemain. Dan jika kami menang, kami harus terus tampil baik; begitulah cara kami memotivasi diri dan selalu berusaha sekuat tenaga.”

Dia menambahkan: “Sungguh menyakitkan bagi saya untuk menempatkan Rodrigo (De Paul) di bangku cadangan; saya agak mirip dengannya dalam hal komitmen di lapangan. Tidak ada yang namanya tidak memasukkan pemain yang pernah memenangkan gelar; Anda memilih apa yang terbaik saat ini. Mereka pun sangat memahami hal itu. Ada alasan mengapa Paredes dan Lautaro Martínez kadang-kadang duduk di bangku cadangan.”

Dia menjelaskan: “Lautaro tidak pernah menyerah; dia masuk dan mencetak gol lagi, begitu pula Nico González yang tampil menonjol. Setiap pemain menjalankan perannya dengan sempurna, dan mereka tahu bahwa keputusan pelatih harus dihormati karena dia memikirkan apa yang terbaik untuk tim.”

Mengenai lawan di final, Scaloni mengatakan: “Spanyol adalah tim hebat; mereka mengalahkan Prancis dengan telak, seperti yang saya dan banyak orang lain perkirakan, dan sudah bisa diprediksi bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh. Kami telah menganalisis gaya permainan mereka, dan mereka telah melakukan beberapa perubahan; kami tahu bagaimana mereka bermain dan siap menghadapi mereka. Bagaimanapun, mari kita nikmati kemenangan ini sekarang.”

Dia menambahkan: “De la Fuente, pelatih Spanyol itu, adalah guru saya di kursus kepelatihan. Hubungan kami baik; saya sempat berbincang panjang dengannya di Qatar. Dia memimpin timnya dengan brilian hingga ke final. Semua orang tahu bahwa saya tinggal di Spanyol dan memiliki keluarga Spanyol, tetapi pada hari Minggu nanti tentu saja saya ingin mengalahkannya.”

Dia menambahkan: “Saya harap orang-orang Spanyol senang dengan lolosnya Argentina ke final. Leo (Messi) telah bermain di sana selama bertahun-tahun… dan saya tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan untuk meyakinkan semua orang bahwa dia adalah yang terbaik dalam sejarah; tidak ada keraguan lagi tentang itu sekarang, menurut saya. Sebagian besar orang Spanyol sangat menyukainya.”