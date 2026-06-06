SC Heerenveen tiba-tiba menerima tawaran sebesar 5 juta euro

SC Braga telah mengajukan tawaran sebesar 5 juta euro kepada sc Heerenveen, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Dengan tawaran tersebut, klub asal Portugal itu berupaya merekrut Marcus Linday.

Belum jelas apakah tawaran tersebut cukup untuk meyakinkan Heerenveen. Menurut Transfermarkt, nilai pasar Linday memang sebesar 5 juta euro, namun kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2029.

Sepertinya Heerenveen bisa mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi. Menurut Romano, negosiasi sudah dimulai minggu ini.

Linday didatangkan dari klub Swedia Vasteras SK pada Januari 2025 dengan biaya 1,7 juta euro. Ia dengan cepat berkembang menjadi pemain inti yang tak tergantikan. Musim lalu, ia tampil hampir di semua pertandingan bersama Heerenveen.

Kini Braga menunjukkan minat. Belum jelas apakah Linday sendiri terbuka untuk pindah. Saat tiba di Heerenveen, satu setengah tahun lalu, sudah jelas bahwa ia harus merasa nyaman di sebuah klub. Saat itu ia sebenarnya juga bisa memilih Feyenoord, FC Twente, dan Club Brugge, namun ia memilih Friesland.

“Memang benar ada kontak dengan klub-klub besar,” katanya saat itu kepada Leeuwarder Courant. “Tapi saya hanya ingin ke Heerenveen. Heerenveen memiliki reputasi yang baik di Swedia.”