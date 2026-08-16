SC Heerenveen sangat terkesan dengan rekrutan Ajax: "Di lapangan, Anda merasakannya secara berbeda"

Ajax menyia-nyiakan keunggulan 2-0 saat menghadapi sc Heerenveen pada Minggu (2-2). Dalam setengah jam pertama, tim Amsterdam bermain meyakinkan dan mereka sebagian berterima kasih kepada kiper Marc ter Stegen, yang menebar umpan-umpan indah dan sekaligus menjaga tempo tetap tinggi. Pelatih Heerenveen Robin Veldman dan kapten Maas Willemsen terkesan dengan pemain pinjaman Barcelona tersebut.

Ajax membutuhkan 33 menit pada Minggu untuk unggul 2-0. Lewat gol bunuh diri Bernt Klaverboer dan sepakan spektakuler Abdellah Ouazane, tim tuan rumah berada di atas angin, tetapi Jacob Trenskow menghadirkan kembali ketegangan tepat menjelang turun minum lewat roket yang luar biasa. Pada menit ke-82, Maxence Rivera mencetak gol penyeimbang.

"Kami tidak berada di posisi yang tepat pada awal laga dalam hal melakukan tekanan," kata Willemsen kepada ESPN. "Itu kami ubah setelah 20, 25 menit. Setelah itu jauh lebih baik. Kami menangani situasi satu lawan satu dengan cara yang berbeda. Kami memberi Ajax terlalu banyak waktu saat menguasai bola."

"Mereka bermain sangat mudah untuk keluar dari tekanan kami. Saya harus bilang kipernya juga cukup bagus saat menguasai bola," ujarnya tentang Ter Stegen. "Dia memang bisa bermain sepakbola. Sebenarnya saya sudah tahu itu, tetapi di lapangan Anda merasakannya secara berbeda." Heerenveen pada akhirnya meraih satu poin yang pantas. "Saya pikir itu ada hubungannya dengan perubahan yang kami lakukan."

Veldman juga sangat memuji Ter Stegen, yang selain berperan sebagai distributor bola juga membuat sejumlah penyelamatan bagus. "Dia memang kiper, ya? Menurut saya dia menepis tendangan bebas yang sangat bagus, meskipun tidak benar-benar mengarah ke samping tiang, tetapi tetap dieksekusi dengan cukup baik. Situasi satu lawan satu dengan Luca (Oyen, red.)..."

"Namun khususnya dalam memaksa kami untuk membuat pilihan saat melakukan tekanan, berapa lama dia bisa menunda, dan betapa mudahnya dia memainkan bola ke ruang kosong... Untuk itu kami jelas tidak punya jawaban, terutama dalam dua puluh menit pertama. Belakangan dia juga memainkan beberapa bola melewati tekanan, atau bola-bola yang membuat kami bisa jump dengan para full-back."

"Kami seharusnya bereaksi lebih baik terhadap itu," kata Veldman, yang melihat timnya menunjukkan daya juang dan mengawali musim dengan sangat baik bersama Heerenveen. Pada pekan pertama, FC Twente disingkirkan (1-0), dan kini meraih satu poin di ArenA. "Selalu dengan dada membusung," tutup mantan pelatih akademi Ajax itu sambil tertawa.