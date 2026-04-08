sc Heerenveen menghentikan masa percobaan mantan pemain berbakat: ‘Belum cukup bugar’

Petualangan singkat Pierre Dwomoh bersama sc Heerenveen telah berakhir. Pemain Belgia berusia 21 tahun itu telah berlatih bersama skuad sejak Senin Paskah, namun harus hengkang. Menurut laporan Sander de Vries dari Leeuwarder Courant, ia dianggap belum cukup bugar.

Robin Veldman, pelatih Heerenveen, mengenal Dwomoh dari masa mereka di Belgia. Pelatih berusia 40 tahun ini pernah menjadi asisten pelatih RSC Anderlecht dan memimpin tim U-19 Club Brugge.

Dwomoh pernah bermain di tim junior KRC Genk dan pada musim panas 2021, saat berusia tujuh belas tahun, ia pindah ke Royal Antwerp, yang membayar 2 juta euro.

Gelandang ini tidak berhasil tampil mengesankan pada musim pertamanya di Antwerp dan bermain dalam empat belas pertandingan untuk klub tersebut, yang kemudian diikuti oleh beberapa transfer pinjaman.

Dwomoh pernah bermain untuk SC Braga, KV Oostende, dan RWDM, yang berkompetisi di divisi kedua Belgia. Pada musim panas 2024, sang gelandang serang pindah ke ibu kota Inggris dan bergabung dengan Watford.

Selama satu setengah musim terakhir, Dwomoh tidak mendapat kesempatan bermain di Championship. Ia hanya tampil dalam dua belas pertandingan selama satu setengah musim tersebut, dua di antaranya pada musim ini.

Pada Januari 2026, kontrak Dwomoh dengan Watford diputus dan ia menjadi tanpa klub, setelah itu ia bergabung dengan Heerenveen. Setelah hanya dua hari, pencarian klub baru pun dilanjutkan.