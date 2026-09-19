SC Heerenveen menghajar Sparta Rotterdam di kandangnya sendiri dan akhirnya kembali meraih kemenangan

SC Heerenveen akhirnya kembali meraih kemenangan. Di Het Kasteel, tim asuhan pelatih Robin Veldman terlalu kuat untuk Sparta Rotterdam: 0-4. Gol-gol dicetak oleh Nolhan Courtens, Jacob Trenskow, Maxence Rivera, dan Marko Farji.

Heerenveen sempat memulai musim dengan kemenangan kandang atas FC Twente (1-0), tetapi setelah itu klub asal Friesland tersebut tak mampu lagi meraih tiga poin. Sparta juga baru membukukan satu kemenangan musim ini saat kick-off dilakukan: menang 1-3 saat bertandang ke markas Telstar pada 14 Agustus.

Setelah fase pembuka yang minim tontonan menarik, Heerenveen unggul pada menit ke-28. Courtens melepaskan tembakan jarak dekat yang bersarang di gawang, setelah umpan apik dari Levi Smans: 0-1.

Dalam fase setelah itu, Heerenveen menciptakan beberapa peluang untuk membuat skor menjadi 0-2. Awalnya Michael Brouwer masih mampu menjaga Sparta tetap bertahan, tetapi ia tak punya jawaban untuk tembakan rendah Trenskow ke pojok jauh.

Setelah jeda, Heerenveen melanjutkan permainan dengan gembira melawan Sparta yang tampak tak berdaya. Rivera memenangkan duel sprint, bergerak ke dalam, dan mendapat semua ruang yang dibutuhkan untuk melepaskan tembakan keras ke pojok dekat dan membuat skor menjadi 0-3.

Sparta harus mengambil risiko, tetapi itu tentu saja membuat ruang terbuka di lini belakang. Heerenveen memanfaatkannya melalui pemain pengganti Farji, yang mencetak gol lewat Nick Verschuren: 0-4. Itu juga menjadi skor akhir.

Heerenveen naik ke posisi sepuluh Eredivisie berkat kemenangan ini. Sparta, yang masih menunggu kemenangan kandang pertama, untuk sementara berada di peringkat ke-14.