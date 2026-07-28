SC Heerenveen menerima tawaran dari luar negeri senilai €6,5 juta

SC Braga serius bergerak di bursa transfer untuk Marcus Linday. Klub Portugal itu telah mengajukan tawaran pertama senilai €6,5 juta kepada sc Heerenveen, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Selasa.

Tawaran pembuka itu langsung ditolak Heerenveen. Klub asal Friesland tersebut menginginkan nilai yang lebih tinggi untuk penyerang Swedia berusia 23 tahun itu. Transfermarkt saat ini memperkirakan nilai Linday sebesar €5 juta.

Heerenveen merekrut Linday pada Januari 2025 dengan nilai €1,7 juta dari Västerås SK, klub asal Swedia. Kontraknya di Abe Lenstra Stadion masih tersisa tiga musim lagi.

Pada awal Juni, Braga juga sudah mengajukan tawaran sebesar €5 juta untuk Linday. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua klub sempat berbicara mengenai transfer, yang pada akhirnya tidak terwujud.

Menurut Braga, Linday terbuka untuk menjalani petualangan di Portugal. Masih harus ditunggu apakah dalam waktu dekat akan ada tawaran baru yang diajukan ke Heerenveen, atau Braga melanjutkan pencarian ke opsi lain.

Saat tiba di Heerenveen satu setengah tahun lalu, sudah jelas bahwa perasaannya terhadap sebuah klub harus tepat. Saat itu ia juga bisa memilih Feyenoord, FC Twente, dan Club Brugge, tetapi memilih Friesland.

Sejauh ini, Linday telah mencatatkan tiga gol dan lima assist dalam 54 pertandingan untuk Heerenveen. Kini ia sudah memulai persiapan menyambut musim baru.