Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1078944966.jpgOrange Pictures
Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

SC Heerenveen menerima tawaran dari luar negeri senilai €6,5 juta

Transfers
SC Heerenveen

SC Braga serius bergerak di bursa transfer untuk Marcus Linday. Klub Portugal itu telah mengajukan tawaran pertama senilai €6,5 juta kepada sc Heerenveen, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Selasa.

Tawaran pembuka itu langsung ditolak Heerenveen. Klub asal Friesland tersebut menginginkan nilai yang lebih tinggi untuk penyerang Swedia berusia 23 tahun itu. Transfermarkt saat ini memperkirakan nilai Linday sebesar €5 juta.

Heerenveen merekrut Linday pada Januari 2025 dengan nilai €1,7 juta dari Västerås SK, klub asal Swedia. Kontraknya di Abe Lenstra Stadion masih tersisa tiga musim lagi.

Pada awal Juni, Braga juga sudah mengajukan tawaran sebesar €5 juta untuk Linday. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua klub sempat berbicara mengenai transfer, yang pada akhirnya tidak terwujud.

Menurut Braga, Linday terbuka untuk menjalani petualangan di Portugal. Masih harus ditunggu apakah dalam waktu dekat akan ada tawaran baru yang diajukan ke Heerenveen, atau Braga melanjutkan pencarian ke opsi lain.

Eredivisie
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
FC Twente crest
FC Twente
TWE

Saat tiba di Heerenveen satu setengah tahun lalu, sudah jelas bahwa perasaannya terhadap sebuah klub harus tepat. Saat itu ia juga bisa memilih Feyenoord, FC Twente, dan Club Brugge, tetapi memilih Friesland. 

Sejauh ini, Linday telah mencatatkan tiga gol dan lima assist dalam 54 pertandingan untuk Heerenveen. Kini ia sudah memulai persiapan menyambut musim baru.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google