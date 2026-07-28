SC Braga serius di pasar transfer untuk Marcus Linday. Klub Portugal itu telah mengajukan tawaran pertama sebesar €6,5 juta kepada sc Heerenveen, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Selasa.

Tawaran itu langsung ditolak Heerenveen. Klub asal Friesland itu ingin mendapatkan nilai lebih untuk penyerang Swedia berusia 23 tahun tersebut. Transfermarkt saat ini menaksir nilai Linday sebesar €5 juta.

Heerenveen merekrut Linday pada Januari 2025 dengan nilai €1,7 juta dari Västerås SK, klub asal Swedia. Kontraknya di Stadion Abe Lenstra masih berlaku untuk tiga musim lagi.

Braga sudah mengajukan tawaran sebesar €5 juta untuk Linday pada awal Juni. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua klub sempat berbicara mengenai transfer, yang pada akhirnya tidak terwujud.

Menurut Braga, Linday terbuka untuk menjalani petualangan di Portugal. Kini tinggal ditunggu apakah dalam waktu dekat akan ada tawaran baru yang diajukan ke Heerenveen, atau Braga melanjutkan pencarian.

Saat tiba di Heerenveen satu setengah tahun lalu, sudah jelas bahwa ia harus merasa cocok dengan sebuah klub. Pasalnya, saat itu ia juga bisa memilih Feyenoord, FC Twente, dan Club Brugge, tetapi memilih Friesland.

Sejauh ini, Linday telah mencatatkan tiga gol dan lima assist dalam 54 pertandingan untuk Heerenveen. Kini ia sudah memulai persiapan menyambut musim baru.