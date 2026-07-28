SC Braga serius memburu Marcus Linday di bursa transfer. Klub Portugal itu telah mengajukan tawaran pertama sebesar €6,5 juta kepada sc Heerenveen, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Selasa.

Tawaran pembuka itu langsung ditolak oleh Heerenveen. Klub Friesland tersebut menginginkan nilai yang lebih tinggi untuk penyerang 23 tahun asal Swedia itu. Transfermarkt saat ini menaksir nilai Linday sebesar €5 juta.

Heerenveen merekrut Linday pada Januari 2025 dengan nilai €1,7 juta dari Västerås SK, klub asal Swedia. Kontraknya di Stadion Abe Lenstra masih berlaku tiga musim lagi.

Pada awal Juni, Braga sudah lebih dulu mengajukan tawaran €5 juta untuk Linday. Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua klub sempat berbicara mengenai transfer tersebut, yang pada akhirnya tidak terwujud.

Menurut Braga, Linday terbuka untuk menjalani petualangan di Portugal. Kini tinggal menunggu apakah dalam waktu dekat akan ada tawaran baru yang diajukan ke Heerenveen, atau Braga melanjutkan pencarian ke opsi lain.

Saat tiba di Heerenveen satu setengah tahun lalu, sudah jelas bahwa perasaannya terhadap sebuah klub harus tepat. Pasalnya, saat itu ia juga bisa memilih Feyenoord, FC Twente, dan Club Brugge, tetapi memilih Friesland.

Sejauh ini, Linday telah mencatatkan tiga gol dan lima assist dalam 54 pertandingan untuk Heerenveen. Kini ia sudah memulai persiapan menyambut musim baru.