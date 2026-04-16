SC Freiburg juga menang di Spanyol dan lolos ke semifinal Liga Europa tanpa kesulitan

SC Freiburg berhasil lolos ke babak semifinal Liga Europa tanpa kesulitan berarti. Tim asal Jerman itu menang 1-3 saat bertandang ke markas Celta de Vigo pada Kamis malam, setelah sebelumnya menang 3-0 di kandang sendiri seminggu sebelumnya. Di babak semifinal, Freiburg akan menghadapi Real Betis atau SC Braga.

Setelah kekalahan telak pekan lalu, Celta berharap bisa membalikkan keadaan di kandang sendiri. Oleh karena itu, diharapkan tim asal Spanyol ini akan bermain habis-habisan, namun harapan itu pupus. Bahkan, Celta sama sekali tidak melepaskan tembakan hingga babak pertama berakhir. Tim tuan rumah paling berbahaya di fase awal, saat Philipp Treu nyaris gagal mencegah Ferran Jutglà melepaskan tembakan.

Freiburg pun gagal menciptakan peluang demi peluang, namun tim Jerman itu terbukti efektif. Hingga babak pertama berakhir, tim tamu telah melepaskan tiga tembakan, dan dua di antaranya berbuah gol.

Gol pertama sangat indah. Sebuah umpan panjang dari belakang dikepal kembali oleh Jordy Makengo, lalu Igor Matanovic menendang bola langsung dari udara dari jarak sekitar dua puluh meter: 0-1. Awalnya wasit menganulir gol tersebut karena offside, tetapi VAR akhirnya mengesahkannya.

Beberapa menit kemudian, skor menjadi 0-2. Celta kehilangan bola di wilayahnya sendiri, lalu Jan-Niklas Beste mengoper bola ke Yuito Suzuki. Pemain Jepang itu mencetak gol setelah bola memantul dari kaki Marcos Alonso.

Setelah jeda, Freiburg terus mencetak gol. Upaya Johan Manzambi setelah aksi bagus masih dihalau dari garis gawang, tetapi Suzuki tetap mencetak gol: 0-3. Tak lama kemudian, Derry Scherhant juga membentur tiang gawang.

Di menit-menit akhir, Freiburg sedikit mengendurkan tekanan. Hal ini menciptakan peluang bagi Fer López dan Jones El-Abdellaoui, namun mereka gagal mencetak gol. Williot Swedberg akhirnya mencetak gol hiburan menjelang akhir pertandingan setelah menerima umpan panjang dari belakang: 1-3.