SC Braga melakukan comeback sensasional dan melaju ke semifinal Liga Europa dengan mengalahkan Real Betis

SC Braga berhasil lolos ke semifinal Liga Europa pada Kamis malam berkat comeback yang spektakuler. Tim asal Portugal ini menang 2-4 atas Real Betis di Sevilla, setelah sempat tertinggal 2-0. Pertandingan leg pertama pekan lalu berakhir dengan skor 1-1. Di semifinal, lawan mereka adalah SC Freiburg, yang sebelumnya pada Kamis mengeliminasi Celta de Vigo.

Betis sudah mendapat kabar baik sebelum pertandingan: Isco kembali masuk skuad, setelah cedera pergelangan kaki yang memakan waktu berbulan-bulan. Gelandang Spanyol itu tentu saja memulai dari bangku cadangan.

Tim tuan rumah, dengan Sofyan Amrabat di starting line-up, sudah menunjukkan niatnya sejak awal. Mereka menciptakan beberapa peluang, namun Antony dan Cucho Hernández gagal mencetak gol. Antony akhirnya mencetak gol pembuka pada menit ke-13, dengan menyundul umpan silang dari Abde Ezzalzouli.

Tak lama kemudian, Ezzalzouli sendiri yang mencetak gol kedua: ia mencetak gol setelah menerima umpan silang rendah dari Pablo Fornals. Ezzalzouli seolah-olah akan mencetak gol ketiga dari serangan balik beberapa menit kemudian, tetapi gol tersebut dianulir karena offside.

Braga belum banyak menunjukkan performa, namun menjelang akhir babak pertama, tim Portugal itu tiba-tiba kembali mendapat harapan. Pau Víctor mencetak gol 2-1 melalui tendangan voli, beberapa detik setelah Marc Bartra dan Diego Llorente sama-sama terjatuh akibat tabrakan yang tidak disengaja.

Gol tersebut memberi Braga banyak kepercayaan diri, karena setelah babak kedua dimulai, mereka tampil sangat agresif. Carvalho menyundul bola dari tendangan bebas (2-2), Ricardo Horta mengeksekusi penalti setelah pelanggaran Amrabat terhadap Demir Ege Tiknaz: 2-3.

Betis tak mampu lagi meresponsnya. Bahkan, 15 menit sebelum pertandingan berakhir, Jean-Baptiste Gorby mencetak gol penentu 2-4, dengan menyundul umpan silang yang terlepas langsung dari udara.