Pemain asal Maroko Achraf Hakimi, bek sayap Paris Saint-Germain, tersingkir dari daftar kandidat peraih Penghargaan Marc-Vivien Foé, yang diberikan kepada pemain Afrika terbaik yang bermain di liga Prancis.

Harian Prancis “L’Équipe” menyebutkan hari ini, Jumat, bahwa nama Hakimi tidak muncul dalam daftar 11 kandidat untuk penghargaan bergengsi musim ini, karena alasan yang tidak terkait olahraga, melainkan perilakunya di luar lapangan.

Surat kabar itu menambahkan bahwa pemain berusia 27 tahun tersebut absen dari nominasi karena kasus pemerkosaan yang membawanya ke persidangan.

Sebab, berdasarkan kriteria pemilihan, pemain harus “memiliki perilaku teladan di dalam dan di luar lapangan”.

Internasional Maroko itu telah dirujuk ke pengadilan pada Februari lalu, terkait tuduhan dalam kasus pemerkosaan yang bermula pada Februari 2023.

Penghargaan Marc-Vivien Foé didirikan untuk menghormati mantan pemain internasional Kamerun, yang meninggal akibat serangan jantung saat pertandingan Piala Konfederasi 2003 yang digelar di Prancis.

Hakimi: Saya tidak bangga dengan insiden handuk.. dan frustrasi meski menang atas Liverpool

Keluhan Senegal dan Sudan.. kekacauan CAF mengancam integritas kompetisi Afrika

Daftar 11 kandidat Penghargaan Marc-Vivien Foé 2026:

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Marseille)

Lamine Camara (Senegal, Monaco)

Bamba Dieng (Senegal, Lorient)

Guéla Doué (Pantai Gading, Strasbourg)

Armand Guodou (Pantai Gading, Strasbourg)

Ilane Kebbal (Aljazair, Paris FC)

Hervé Koffi (Burkina Faso, Angers)

Arsène Kouassi (Burkina Faso, Lorient)

Aïssa Mandi (Aljazair, Lille)

Moussa Niakhaté (Senegal, Lyon)

Mamadou Sangaré (Mali, Lens)