Sayap Garuda Select Kalahkan Kecepatan Tiga Pemain Liga Primer Inggris

Kecepatan menjadi andalan Ferdiansyah dalam membongkar pertahanan lawan.

Kecepatan jadi satu di antara andalan para pemain tanah air. Tak terkecuali skuad Garuda Select jilid kedua yang kini menimba ilmu dengan berlatih di Inggris dan Italia.

Ferdiansyah, menjadi pemain Garuda Select yang larinya paling cepat yakni 35,96 km per jam. Hasil tersebut didapatkan dari data GPS yang terpasang di tubuh masing-masing anak asuh Des Walker dalam setiap laga.

Berdasarkan data Sportskeeda kecepatan Ferdiansyah mengalahkan tiga pemain Liga Premier Inggris yakni winger Theo Walcott (35,70 km per jam), winger , Leroy Sane (35,48 km per jam), dan striker , Jamie Vardy (35,44 km per jam).

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Lebih banyak tim

Lari yang kencang menjadi andalan Ferdiansyah dalam mengacak-acak lini pertahanan lawan. Secara total, ia sudah bertanding 11 laga dan mampu mencetak satu gol bersama Garuda Select.

Setelah Ferdiansyah, ada Bramdani yang punya kecepatan 35,20 km per jam. Pemain mungil asal Jawa Timur tersebut memang kerap menjadi incaran tekel pemain lawan berkat kegesitannya. "Tekel pemain Eropa itu keras-keras. Tetapi itu sudah menjadi makanan sehari-hari ketika bertanding."

Tiga pemain lain yang masuk lima besar dari segi kecepatan adalah Ridyan Taufiq dengan 34,77 km per jam, Brylian Aldama 34,02 km per jam, dan Muhammad Ilham 34,05 km per jam.