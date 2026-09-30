Ketika ditanya oleh Sport Bild pemain Jerman mana yang ingin ia miliki di tim Spanyolnya, de la Fuente menjawab: "Florian Wirtz, dia fantastis. Sayangnya dia tidak punya paspor Spanyol (tertawa). Saya suka gaya bermainnya."

Terlepas dari playmaker istimewa FC Liverpool yang berusia 23 tahun itu, de la Fuente juga mengaku sebagai penggemar sepak bola Jerman: "Jerman punya sejarah besar dalam sepak bola dunia, terutama membentuknya pada era 1970-an di level klub dan tim nasional. Selain itu, mereka juga terus melahirkan pemain-pemain hebat, bukan hanya Franz Beckenbauer. Dulu saat kecil saya mengagumi Günter Netzer, pemain yang luar biasa, ketika dia berada di Real Madrid. Umpan-umpan indah yang dia lepaskan sungguh unik. Paul Breitner juga masih saya ingat sebagai pemain hebat."

Pada era Netzer dan Breitner, tim nasional Jerman merepresentasikan level tertinggi sepak bola dunia. Namun setelah tiga putaran final Piala Dunia yang berantakan, mereka kini sudah sangat jauh dari level itu.

Jürgen Klopp disebut akan menjadi penerus Julian Nagelsmann (39) di posisi pelatih tim nasional untuk mewujudkan kebangkitan. "Dia adalah pelatih kelas dunia, yang sayangnya secara pribadi belum pernah saya temui," kata de la Fuente, yang juga memberikan penilaiannya: "Tentu saja kita harus membedakan antara pekerjaan pelatih klub dan pelatih tim nasional. Ada beberapa perbedaan yang harus dia biasakan. Namun, saya percaya Jürgen Klopp akan mampu membangun tim kelas dunia dengan pemain-pemain top. Tetapi untuk itu dibutuhkan waktu."

Semua orang dalam sepak bola menginginkan "kesuksesan cepat". Namun, hal itu "tidak cukup hanya dengan terus-menerus mengganti pelatih". Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah "filosofi yang jelas, dan itu harus dipertahankan - bahkan saat mengalami kemunduran."

Berapa lama tim nasional Spanyol tak terkalahkan?

Filosofi yang jelas itu tanpa diragukan ada pada Spanyol racikan de la Fuente. Mereka sudah cukup lama menjadi tolok ukur di Eropa dan kini, setelah meraih gelar di Nations League (2023) dan Piala Eropa (2024), juga menjadi juara dunia. Pada Selasa malam, La Furia Roja menegaskan dominasinya dengan kemenangan kandang 4-1 atas Kroasia di Nations League. Itu adalah laga ke-40 secara beruntun tanpa kekalahan, yang menurut Squawka belum pernah dicapai tim nasional lain sebelumnya. "Golden Team" milik Hungaria memang tak terkalahkan dalam pertandingan kompetitif dari 1950 hingga 1954, tetapi dalam periode itu hanya memainkan 32 laga.

Dalam kemenangan pada duel melawan Kroasia itu, superstar Lamine Yamal mencetak dua gol. Tentang remaja tersebut, de la Fuente berkata: "Dia baru berusia 19 tahun. Pada usia 16 tahun dia menjalani debut bersama kami di tim nasional. Pada usia itu dia melakukan hal-hal di lapangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Padahal ada Lionel Messi, ada Cristiano Ronaldo, yang luar biasa di usia muda. (…)"

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Peran penting dalam perkembangan Yamal juga disebut datang dari pelatih Barca-nya, Hansi Flick (61). Sosok itu "tentu sangat penting, karena para pemain menghabiskan sebagian besar waktunya di klub. Dan Yamal berkembang dengan sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Namun pada saat yang sama, klub juga mendapat manfaat dari tim nasional ketika para pemain mereka berada di sana dan bisa bermain melawan negara-negara besar lainnya. Karena itu adalah lompatan kualitas."