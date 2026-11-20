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Undian perempat final UEFA Nations League menghasilkan duel panas antara timnas Jerman dan Belgia. Hasil ini menempatkan tim asuhan Jurgen Klopp di hadapan ujian berat dalam perjalanan menuju gelar, setelah terhindar dari Spanyol, sang juara dunia dan Eropa, serta Norwegia yang dimotori bintangnya, Erling Haaland.

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Undian tersebut digelar pada Jumat di markas UEFA di kota Nyon, Swiss.

Pelatih timnas Jerman, Jurgen Klopp, menyatakan puas dengan hasil undian dan menegaskan dirinya menantikan laga yang akan datang. Meski begitu, ia mengakui kekuatan lawan serta penampilan mereka sepanjang UEFA Nations League, ditambah lagi Belgia memiliki sejumlah pemain yang berpengalaman dan bertalenta besar.

Mengomentari hasil undian, pelatih timnas Jerman itu mengatakan, seperti dikutip surat kabar "Bild": "Saya senang dengan hasil undian dan sangat menantikan laga melawan Belgia. Mereka lawan yang kuat, juga punya pelatih baru, dan mereka tampil luar biasa di Nations League. Saya mengenal beberapa pemainnya dengan baik." Pernyataan itu merujuk pada pengetahuannya tentang para pemain timnas Belgia dan kemampuan teknis mereka.

Kevin De Bruyne, mantan bintang Manchester City, menjadi salah satu nama yang paling menarik perhatiannya. Klopp memberikan pujian khusus kepadanya, menyebutnya sebagai "salah satu pemain terhebat yang pernah ada di Liga Primer Inggris", sebelum menambahkan: "Dia masih pemain yang bagus... sayangnya." Ucapan itu merujuk pada ancaman yang dibawa sang playmaker Belgia bagi timnas Jerman.

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Laga leg pertama dan kedua perempat final dijadwalkan berlangsung pada periode 25 hingga 30 Maret 2027. Timnas Jerman akan memainkan leg kedua di kandang sendiri setelah menjuarai grupnya di fase liga.

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Keempat pemenang akan lolos ke putaran final yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 13 Juni tahun yang sama, dengan negara tuan rumah yang hingga kini belum ditentukan.

Meski antusias menyambut duel melawan Belgia, Klopp menyadari timnas Jerman masih harus banyak berbenah sebelum benar-benar mampu bersaing memperebutkan gelar. Ia menegaskan timnya masih berada di awal proyek pengembangan: "Kami sepenuhnya sadar bahwa kami baru berada di awal perjalanan perkembangan. Kami ingin menjaga momentum positif ini, dan masih banyak yang harus dilakukan." Pernyataan itu menegaskan perlunya terus membangun tim dan meningkatkan performa pada periode mendatang.

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Di laga perempat final lainnya, timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel akan menghadapi Norwegia, sementara Spanyol kembali bersua Prancis dalam laga yang membangkitkan kenangan semifinal Piala Dunia, dan Belanda akan bentrok dengan Portugal. Dengan demikian, sorotan tertuju pada serangkaian laga panas yang akan membentuk peta persaingan memperebutkan gelar Eropa.

Jalan timnas Jerman menuju final pun kini sudah jelas. Jika mampu melewati Belgia, mereka akan menghadapi pemenang laga Inggris kontra Norwegia di semifinal. Adapun lawan di partai final akan ditentukan dari duel antara pemenang laga Spanyol kontra Prancis dan pemenang laga Belanda kontra Portugal, yang membuka peluang terjadinya laga-laga kelas berat di babak-babak penentuan.