"Sayangku... kalau sudah selesai, telepon aku"... Pesan yang tak pernah dibaca Jota

Beberapa bulan setelah insiden tragis yang merenggut nyawa bintang Portugal Diogo Jota, penyerang Liverpool, kisahnya kembali menjadi sorotan, setelah sebuah otobiografi baru mengungkap detail-detail manusiawi yang mengharukan pada hari-hari terakhir hidupnya, sehingga menambah dimensi emosional pada salah satu kisah paling menyedihkan di dunia sepak bola modern.

Buku berjudul "Dia Tidak Akan Kembali Lagi... Waktu yang Sangat Lama", yang ditulis oleh jurnalis Portugal José Manuel Delgado, mengisahkan jam-jam terakhir dalam hidup Jota, dan mengungkap pesan menyentuh yang dikirimkan istrinya, Roti Cardoso, beberapa saat sebelum kecelakaan itu, namun pesan tersebut tidak pernah sampai kepadanya.

Pesan yang tak terbaca

Dalam pesannya, Cardoso menulis: "Sayangku, ketika kamu berhenti, hubungi aku, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu," merujuk pada video dari pernikahan mereka yang baru saja diterimanya. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi yang terakhir yang ditulisnya untuknya, dan bahwa takdir menyembunyikan tragedi yang akan mengubah hidupnya selamanya.

Jota, yang berusia 28 tahun, menikahi kekasihnya hanya 11 hari sebelumnya di kota Porto, sebelum memutuskan untuk kembali ke Inggris melalui darat setelah dokter menyarankannya untuk tidak bepergian dengan pesawat setelah menjalani operasi paru-paru.

Saat mengemudikan mobilnya melintasi Spanyol utara, salah satu ban meledak saat ia mencoba menyalip, sehingga mobilnya tergelincir keluar jalan dan terbakar, yang menyebabkan ia dan adiknya, André Silva, tewas seketika.

Penyelidikan Spanyol menunjukkan bahwa kecepatan berlebihan mungkin menjadi faktor penyebab kecelakaan tersebut, yang menggemparkan dunia olahraga di Eropa dan dunia.

Kesedihan menyelimuti klub Liverpool dan para penggemarnya, sementara rekan-rekan setim dan pelatihnya mengucapkan belasungkawa dengan kata-kata yang menyentuh, menegaskan bahwa tim telah kehilangan seorang pemain luar biasa dan sosok yang rendah hati yang meninggalkan jejak kemanusiaan sebelum meninggalkan jejak sepak bolanya.

Biografi baru ini tidak hanya menceritakan detail insiden tersebut, tetapi juga menyelami kehidupan pribadi Jota, untuk mengungkap sisi lain dari pemain yang tidak berubah oleh ketenaran.

Sederhana dan rendah hati

Istrinya menggambarkannya sebagai sosok yang menyukai kesederhanaan dan ketenangan, serta menghabiskan sebagian besar waktunya bersama keluarga jauh dari sorotan publik, meskipun ia merupakan salah satu bintang Liga Primer Inggris.

Bab-bab dalam buku ini berisi kesaksian yang mengharukan dari orang tuanya, yang mengenang kembali momen-momen sebelum berita itu dikonfirmasi.

Ayahnya, Joakim Jota, mengatakan bahwa ia menerima telepon yang penuh kekhawatiran dari menantunya pada larut malam, yang membuatnya merasa bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi, dan ia pun memulai perjalanan panjang dan menyakitkan menuju rumah menantunya sebelum akhirnya memastikan bencana tersebut.

Sedangkan ibunya, Isabel, menceritakan perasaan cemas yang samar-samar yang ia rasakan ketika tidak mendapat balasan dari putra bungsunya, Andre, yang menemani Diogo dalam perjalanan tersebut.

Buku ini menggambarkan sosok manusiawi dari pemain yang tetap setia pada akarnya meskipun meraih kesuksesan besar, serta mengumpulkan kesaksian dari rekan-rekan dan pelatihnya yang berbicara tentang dedikasinya, ketenangannya, dan kecintaannya pada kehidupan keluarga.

Perpisahan dalam Keheningan

Penulis menegaskan bahwa tujuan biografi ini bukan hanya mendokumentasikan perjalanan karier olahraga, melainkan mengabadikan kenangan seorang manusia yang hidup dengan kerendahan hati dan pergi dalam keheningan.

Kepergian Diogo Jota bukan sekadar kerugian bagi tim atau para penggemar sepak bola, melainkan tragedi kemanusiaan yang mengingatkan semua orang bahwa di balik sorotan dan gelar juara, ada kisah cinta dan impian yang bisa berakhir dalam sekejap. Di antara segala yang ditulis tentangnya, pesan yang tak pernah dibaca itu tetap menjadi simbol abadi cinta yang terhenti di tengah jalan.

