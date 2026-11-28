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Kekalahan 1-2 Real Madrid dari Alaves di Stadion Santiago Bernabeu berubah menjadi malam penuh kritik dan kontroversi. Seusai pertandingan, Jose Mourinho buka suara dan menyerang wasit Soto Grado. Ia juga mengungkap alasan di balik keputusan menarik keluar Arda Guler dan mempertahankan Vinicius Junior, sebelum mengakui tanggung jawabnya atas kekalahan tersebut serta mengakui bahwa timnya kurang bertenaga dan tidak mampu menembus pertahanan lawan.

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Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Mourinho membela keputusan taktisnya. Ia menjelaskan bahwa gaya bermain lawan memaksanya mencari solusi yang berbeda, karena Real Madrid menghadapi tim yang tidak berusaha menguasai bola, melainkan mengandalkan transisi serangan langsung. Hal itu menyulitkan Real Madrid untuk mencapai kotak penalti dan membuat mereka kehilangan ruang yang biasa dimanfaatkan saat menghadapi lawan lain.

Pelatih asal Portugal itu menjelaskan bahwa kurangnya kehadiran pemain menyerang di kotak penalti Alaves mendorongnya untuk mempertimbangkan memasukkan Espi, yang ia anggap sebagai opsi untuk mengatasi masalah tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa saat melakukan pergantian, pilihannya ada di antara Arda Guler dan Vinicius. Menurutnya, kemiripan besar antara peran Arda dan Bernardo Silva membuatnya memilih mempertahankan pemain asal Brasil itu, karena ia menilai pemain asal Turki dan Portugal tersebut sama-sama mampu menjalankan peran yang sama ketika ruang tidak tersedia.

Menjelaskan alasannya tidak melakukan pergantian yang lebih banyak, Mourinho mengakui bahwa para pemain Real Madrid tidak tampil dengan semangat yang dibutuhkan. Namun, ia tidak ingin memasukkan banyak pemain pengganti sekaligus karena khawatir hal itu akan berdampak buruk pada keseimbangan dan struktur tim di lapangan.

Ia menegaskan tidak ingin melakukan perubahan mendasar pada susunan pemain, meski merasa timnya kekurangan energi untuk menghadapi jalannya pertandingan. Menurutnya, hal itu perlu dievaluasi secara cermat setelah menonton ulang pertandingan berkali-kali.

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Terkait kepemimpinan wasit, Mourinho melontarkan kritik tegas kepada wasit pertandingan. Ia menilai sang pengadil terlalu longgar terhadap pelanggaran dan aksi mengulur waktu. Ia juga memprotes tidak diterapkannya aturan kartu merah langsung ketika salah satu penghuni bangku cadangan melemparkan bola ke lapangan, seraya menegaskan bahwa kejadian itu terjadi dua kali.

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Pelatih asal Portugal itu melanjutkan serangannya terhadap wasit dengan mengungkit kartu merah yang diberikan kepada Mbappe pada musim sebelumnya, kemudian kepada Vinicius, dan terakhir kepada Bellingham. Ia pun berseloroh bahwa Courtois mungkin akan menjadi korban berikutnya pada musim depan. Mourinho menilai wasit tersebut gemar memamerkan kekuasaannya dan menampilkan dirinya sebagai "monster", tetapi pada saat yang sama ia menegaskan bahwa timnya kalah bukan karena wasit, melainkan karena kesalahan sendiri.

Mourinho juga menyinggung kartu merah Jude Bellingham. Ia menjelaskan bahwa dari posisinya di bangku cadangan, ia mengira sang pemain dijatuhkan dan seharusnya mendapat penalti, terlebih setelah Bellingham mengatakan hal itu kepadanya, sehingga ia memercayai penjelasan pemainnya. Meski demikian, ia tetap berhati-hati untuk tidak membebankan tanggung jawab kekalahan kepada wasit.

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Di akhir pernyataannya, Mourinho tidak mempersoalkan kekesalan Arda Guler setelah ditarik keluar. Ia justru menganggapnya sebagai hal positif yang mencerminkan keinginan sang pemain untuk bermain, seraya menegaskan bahwa ia senang memiliki pemain yang merasa kesal ketika harus meninggalkan lapangan.

Ia juga menolak menjadikan reaksi suporter terhadap Vinicius sebagai pokok pembahasan. Menurutnya, penampilan sang pemain tidak berbeda dengan rekan-rekan setimnya, dan tanggung jawab atas kekalahan berada di pundaknya sebagai pelatih kepala, bukan pada pemain tertentu. Ia menegaskan perlu menonton ulang pertandingan berkali-kali untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai penyebab kekalahan tersebut.